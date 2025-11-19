चार्टर्ड एकाउंटेंसी कोर्स : 27 नवंबर को देश भर में 180 मेगा कॅरियर कॉउंसलिंग आइसीएआइ की ब्रांचेज करेगी आयोजन

चार्टर्ड एकाउंटेंसी (सीए) कोर्स को लेकर छात्रों में बढ़ती रुचि और जागरूकता को देखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आइसीएआइ) देशभर में एक भव्य मेगा कॅरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। यह विशेष कार्यक्रम 27 नवंबर को आइसीएआइ की सभी 180 ब्रांचों में एक साथ होगा, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को सीए कोर्स की संरचना, कॅॅरियर अवसरों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। ग्वालियर में कार्यक्रम सुबह लगभग 10 बजे से शुरू होगा जिसमें 1000 से अधिक स्टूडेंट्स के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है।