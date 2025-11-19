Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

चार्टर्ड एकाउंटेंसी कोर्स : 27 नवंबर को देश भर में 180 मेगा कॅरियर कॉउंसलिंग आइसीएआइ की ब्रांचेज करेगी आयोजन

Students from class 8 to 12 will learn about the education of Chartered Accountants.

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Narendra Kumar Kuiya

Nov 19, 2025

Students from class 8 to 12 will learn about the education of Chartered Accountants.

Young male student with curly hair smiling and holding textbooks in a modern library setting, exuding confidence and preparedness.

चार्टर्ड एकाउंटेंसी (सीए) कोर्स को लेकर छात्रों में बढ़ती रुचि और जागरूकता को देखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आइसीएआइ) देशभर में एक भव्य मेगा कॅरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। यह विशेष कार्यक्रम 27 नवंबर को आइसीएआइ की सभी 180 ब्रांचों में एक साथ होगा, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को सीए कोर्स की संरचना, कॅॅरियर अवसरों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। ग्वालियर में कार्यक्रम सुबह लगभग 10 बजे से शुरू होगा जिसमें 1000 से अधिक स्टूडेंट्स के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है।

समझेंगे सीए फाउंडेशन से फाइनल तक की यात्रा

इस कॅरियर काउंसलिंग में कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थी भाग लेंगे, जिन्हें विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा सीए फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक की पूरी यात्रा, आर्टिकलशिप, परीक्षा पैटर्न, नए एजुकेशन स्कीम, उभरते कॅरियर विकल्पों और ग्लोबल स्कोप के बारे में सरल भाषा में समझाया जाएगा। कार्यक्रम में छात्रों को यह भी बताया जाएगा कि सीए कैसे देश की अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रणाली और कॉर्पोरेट जगत का महत्वपूर्ण स्तंभ है।

कॅरियर चुनने में बनेगा मददगार

आइसीएआइ का यह राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ किया जाने वाला आयोजन छात्रों को सही दिशा, बेहतर मार्गदर्शन और कॅरियर चुनने में आत्मविश्वास देगा। इसके साथ ही ब्रांचें छात्रों के लिए कॅरियर गाइडबुक, प्रश्न-उत्तर सत्र और प्रेरक कहानियों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करेंगी। इस पहल से हजारों छात्रों को चार्टर्ड एकाउंटेंसी की ओर एक सुनहरा भविष्य देखने का अवसर मिलेगा।

सीए कोर्स की तैयारी और संभावनाएं समझने होगा कारगर

आइसीएआइ ग्वालियर ब्रांच चेयरमैन सीए मयूर गर्ग और सिकासा चेयरमैन पंकज शर्मा ने बताया कि यह आयोजन छात्रों को सीए कोर्स की सही और व्यावहारिक जानकारी देने का बेहतरीन अवसर है। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठाएं। युवा विद्यार्थियों को समय रहते कॅरियर मार्गदर्शन मिलना बेहद जरूरी है। यह कार्यक्रम उन्हें सीए कोर्स की तैयारी और संभावनाएं समझने में मदद करेगा।

Published on:

19 Nov 2025 11:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / चार्टर्ड एकाउंटेंसी कोर्स : 27 नवंबर को देश भर में 180 मेगा कॅरियर कॉउंसलिंग आइसीएआइ की ब्रांचेज करेगी आयोजन

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

