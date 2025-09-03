Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

सिविल जज को विधिक प्रक्रिया का बुनियादी ज्ञान नहीं है और उन्हें जोट्री में प्रशिक्षण की है आवश्यकता

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि दिवंगत मुन्नी देवी की वसीयत के आधार पर उनके पुत्र पवन पाठक को मुकदमे में वादी के रूप में शामिल किया जाए।

ग्वालियर

Balbir Rawat

Sep 03, 2025

high court
high court

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि दिवंगत मुन्नी देवी की वसीयत के आधार पर उनके पुत्र पवन पाठक को मुकदमे में वादी के रूप में शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जब मुकदमा चलाने के लिए कोई मौजूद नहीं था तो प्रकरण खारिज कर देना चाहिए था। बावजूद इसके कोर्ट ने मामले को वादी के साक्ष्य के लिए तय कर दिया, जो गंभीर त्रुटि है। सिविल जज को विधिक प्रक्रिया का बुनियादी ज्ञान नहीं है और उन्हें जोट्री में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस आदेश की प्रति जिला न्यायाधीश, जोट्री निदेशक और रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट जबलपुर को भेजने का निर्देश दिया गया।

https://www.patrika.com/world-news/bomb-blast-in-political-rally-in-quetta-of-pakistan-14-people-killed-and-35-injured-19914146क्या है मामला

अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि मुन्नी देवी ने अपने पिता की कृषि भूमि में 1/3 हिस्से के लिए घोषणा, बंटवारे और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर किया था। 4 मई 2024 को उन्होंने अपनी संपत्ति की वसीयत अपने पति और बच्चों के नाम कर दी थी। उनकी मृत्यु 12 मई 2024 को हो गई। इसके बाद पुत्र पवन पाठक ने अदालत में आवेदन देकर स्वयं को वादी बनाने का आग्रह किया, लेकिन सिविल जज ने 8 जनवरी 2025 को पाठक का आवेदन खारिज कर दिया। अदालत का कहना था कि मुन्नी देवी की वसीयत में अन्य वारिसों के नाम भी हैं, लेकिन उनका उल्लेख आवेदन में नहीं किया गया। इसलिए केवल पवन पाठक को वादी मानना उचित नहीं होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 11:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / सिविल जज को विधिक प्रक्रिया का बुनियादी ज्ञान नहीं है और उन्हें जोट्री में प्रशिक्षण की है आवश्यकता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट