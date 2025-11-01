एमपी में सोफा-कुर्सियां छोड़कऱ जमीन पर जा बैठीं कलेक्टर, पालथी मारकर उठाया कार्यक्रम का आनंद

जिलास्तरीय समारोह में सभागार में लगाई गई सभी कुर्सियां भर चुकी थीं जिससे कुछ विद्यार्थी व नागरिक खड़े होकर कार्यक्रम देखने को मजबूर थे। ऐसे में कलेक्टर रुचिका चौहान सोफे व कुर्सियों की बजाय जमीन पर आकर पालथी मारकर बैठ गईं। उनकी देखादेखी खड़े होकर समारोह देख रहे स्टूडेंट, महिलाएं व अन्य लोग भी बेझिझक गलियारों की सीढिय़ों पर ही पालथी लगाकर बैठ गए। लोगों ने तालियां बजाकर कलेक्टर चौहान की सहजता व सरलता की सराहना भी की।