एमपी में सोफा-कुर्सियां छोड़कऱ जमीन पर जा बैठीं कलेक्टर, पालथी मारकर उठाया कार्यक्रम का आनंद

एमपी में सोफा-कुर्सियां छोड़कऱ जमीन पर जा बैठीं कलेक्टर, पालथी मारकर उठाया कार्यक्रम का आनंद

ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान सोफा छोड़कऱ जमीन पर बैठीं

ग्वालियर

image

deepak deewan

Nov 01, 2025

ग्वालियर में सोफा छोड़कऱ जमीन पर बैठीं कलेक्टर रुचिका चौहान

ग्वालियर में सोफा छोड़कऱ जमीन पर बैठीं कलेक्टर रुचिका चौहान

Ruchika Chauhan - एमपी में शनिवार का दिन राज्य के स्थापना दिवस समारोहों के नाम रहा। राजधानी भोपाल में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मुख्यालयों पर भी मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह आयोजित किए गए। ग्वालियर में हुए इस कार्यक्रम में अनोखा नजारा दिखाई दिया। जिले की कलेक्टर रुचिका चौहान आमलोगों और बच्चों के बीच जमीन पर बैठी देखी गईं। वे अपना सोफा छोड़कऱ गलियारे की सीढिय़ों पर जा बैठीं और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया।

प्रदेशवासियों की तरह ग्वालियर के लोग भी मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर उत्साह, उमंग में देखे गए। उल्लास के साथ आयोजन में सहभागी बने। ग्वालियर में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह का आयोजन राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में किया गया।

कुर्सियां कम पड़ गईं

जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। सभागार में लगाए गए सोफा और कुर्सियां कम पड़ गईं। कई लोग खड़े होकर कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे। जब उन पर कलेक्टर रुचिका चौहान की नजर पड़ी तो वे भी अपना सोफा छोड़कऱ कुर्सियों के बीच बने गलियारे में सीढिय़ों पर जाकर बैठ गईं।

जिलास्तरीय समारोह में सभागार में लगाई गई सभी कुर्सियां भर चुकी थीं जिससे कुछ विद्यार्थी व नागरिक खड़े होकर कार्यक्रम देखने को मजबूर थे। ऐसे में कलेक्टर रुचिका चौहान सोफे व कुर्सियों की बजाय जमीन पर आकर पालथी मारकर बैठ गईं। उनकी देखादेखी खड़े होकर समारोह देख रहे स्टूडेंट, महिलाएं व अन्य लोग भी बेझिझक गलियारों की सीढिय़ों पर ही पालथी लगाकर बैठ गए। लोगों ने तालियां बजाकर कलेक्टर चौहान की सहजता व सरलता की सराहना भी की।

01 Nov 2025 07:42 pm

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

