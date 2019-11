कांग्रेस विधायक बोले सिंधिया वो शख्सियत है जिस दिन चाहेंगे उस दिन पार्टी खड़ी कर सकते हैं

Congress MLA Pohri said : Scindia is a person who can raise a party on the day he wants - शिवपुरी के पोहरी से कांग्रेस विधायक है सुरेश राठखेड़ा