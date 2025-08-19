‘शादी तो मैं कतई नहीं करुंगा, शिकायत की तो जान से मार दूंगा…’

MP News: जेल की महिला प्रहरी को पत्नी बनाने का झूठ बोलकर पुलिस महकमे का सिपाही चार महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। महिला प्रहरी शादी की जिद पर अड़ी तो सिपाही ने असली रंग दिखा दिया। साफ बोला शादी तो वह कतई नहीं करेगा, अगर उसकी शिकायत की तो महिला प्रहरी और उसके परिवार को जान से मार देगा।
करीब एक हफ्ते तक पीड़िता सहमी रही, फिर उसने परिवार और पुलिस अधिकारियों को आप बीती सुनाई लेकिन गलती मानने की बजाए सिपाही बागेश्वर धाम पहुंच गया वहां अर्जी लगाकर बोला महिला प्रहरी से मेरा पीछा छुड़वाओ। इस नौटंकी का उसने वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया।
महिला प्रहरी (26) ने शिकायत में बताया ग्वालियर पुलिस लाइन में पदस्थ सिपाही ने शादी का झांसा देकर चार महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। सिपाही से उसकी पहचान करीब 8 महीने पहले भोपाल में 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल में हुई थी। सिपाही ने तब उसका मोबाइल नंबर लिया अक्सर उससे बातें करता रहा। दोनों में दोस्ती हो गई तो मुलाकात होती रही। इस दौरान महिला प्रहरी ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा।
पीड़िता ने बताया सिपाही मूलत: भिंड का रहने वाला है। अब ग्वालियर पुलिस लाइन में रहता है। उसने 6 अप्रेल को उसे मिलने के लिए बुलाकर बलात्कार किया। फिर शादी का हवाला देकर शारीरिक शोषण करता रहा। कुछ दिन से वह शादी की जिद कर रही थी, 5 अगस्त को सिपाही ने उससे फिर शारीरिक संबंध बनाए फिर शादी से साफ मना कर दिया।