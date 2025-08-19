‘शादी तो मैं कतई नहीं करुंगा, शिकायत की तो जान से मार दूंगा…’

महिला प्रहरी (26) ने शिकायत में बताया ग्वालियर पुलिस लाइन में पदस्थ सिपाही ने शादी का झांसा देकर चार महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। सिपाही से उसकी पहचान करीब 8 महीने पहले भोपाल में 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल में हुई थी। सिपाही ने तब उसका मोबाइल नंबर लिया अक्सर उससे बातें करता रहा। दोनों में दोस्ती हो गई तो मुलाकात होती रही। इस दौरान महिला प्रहरी ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा।