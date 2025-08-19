Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

‘शादी तो मैं कतई नहीं करुंगा, शिकायत की तो जान से मार दूंगा…’

MP News: करीब एक हफ्ते तक पीड़िता सहमी रही, फिर उसने परिवार और पुलिस अधिकारियों को आप बीती सुनाई लेकिन गलती मानने की बजाए सिपाही बागेश्वर धाम पहुंच गया....

ग्वालियर

Astha Awasthi

Aug 19, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: जेल की महिला प्रहरी को पत्नी बनाने का झूठ बोलकर पुलिस महकमे का सिपाही चार महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। महिला प्रहरी शादी की जिद पर अड़ी तो सिपाही ने असली रंग दिखा दिया। साफ बोला शादी तो वह कतई नहीं करेगा, अगर उसकी शिकायत की तो महिला प्रहरी और उसके परिवार को जान से मार देगा।

करीब एक हफ्ते तक पीड़िता सहमी रही, फिर उसने परिवार और पुलिस अधिकारियों को आप बीती सुनाई लेकिन गलती मानने की बजाए सिपाही बागेश्वर धाम पहुंच गया वहां अर्जी लगाकर बोला महिला प्रहरी से मेरा पीछा छुड़वाओ। इस नौटंकी का उसने वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया।

स्कूलों में बनेंगे 25 आधार कार्ड सेंटर, 'नए आधार-अपडेशन' दोनों की मिलेगी सुविधा
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

26 जनवरी की परेड रिहर्सल में हुई मुलाकात

महिला प्रहरी (26) ने शिकायत में बताया ग्वालियर पुलिस लाइन में पदस्थ सिपाही ने शादी का झांसा देकर चार महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। सिपाही से उसकी पहचान करीब 8 महीने पहले भोपाल में 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल में हुई थी। सिपाही ने तब उसका मोबाइल नंबर लिया अक्सर उससे बातें करता रहा। दोनों में दोस्ती हो गई तो मुलाकात होती रही। इस दौरान महिला प्रहरी ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा।

सरकारी आवास पर बलात्कार

पीड़िता ने बताया सिपाही मूलत: भिंड का रहने वाला है। अब ग्वालियर पुलिस लाइन में रहता है। उसने 6 अप्रेल को उसे मिलने के लिए बुलाकर बलात्कार किया। फिर शादी का हवाला देकर शारीरिक शोषण करता रहा। कुछ दिन से वह शादी की जिद कर रही थी, 5 अगस्त को सिपाही ने उससे फिर शारीरिक संबंध बनाए फिर शादी से साफ मना कर दिया।

ये भी पढ़ें

अक्टूबर में आएंगे PM मोदी, सितंबर 2025 तक शुरु हो जाएगी 'मेट्रो की सवारी'
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

19 Aug 2025 12:05 pm

