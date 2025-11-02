आंख के अंदर रह गए लैंस के टुकड़े, डॉक्टर को देना होगा 1 लाख मुआवजा

MP News: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में डॉक्टर की लापरवाही साबित होने पर मरीज को एक लाख रुपए मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि इलाज के दौरान आवश्यक सतर्कता न बरतने और तथ्यों को छिपाने के कारण मरीज की आंख को स्थायी नुकसान पहुंचा, जिससे उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा झेलनी पड़ी।