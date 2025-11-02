Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

आंख के अंदर रह गए लैंस के टुकड़े, डॉक्टर को देना होगा 1 लाख मुआवजा

MP News: ऑपरेशन के 15 दिन बाद व्यक्ति को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी जांच में पता चला कि लैंस के कुछ टुकड़े आंख के अंदर ही रह गए...

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Nov 02, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में डॉक्टर की लापरवाही साबित होने पर मरीज को एक लाख रुपए मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि इलाज के दौरान आवश्यक सतर्कता न बरतने और तथ्यों को छिपाने के कारण मरीज की आंख को स्थायी नुकसान पहुंचा, जिससे उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा झेलनी पड़ी।

ये है पूरा मामला

यह मामला चतुर्भुज गुप्ता, (77) निवासी थाटीपुर का है। उन्होंने कन्हैयालाल विनोद कुमार मेमोरियल आई हॉस्पिटल के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की थी। गुप्ता ने 9 मार्च 2021 को अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया था। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान लैंस इप्लांट लगाते समय डॉक्टर ने लापरवाही बरती, जिससे आंख के अंदर पोस्टेरियर कैप्सूल रिप्चर हो गया।

बावजूद इसके, डॉक्टर ने यह तथ्य मरीज से छिपा लिया और उचित उपचार नहीं दिया। ऑपरेशन के 15 दिन बाद भी गुप्ता को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी जांच में पता चला कि लैंस के कुछ टुकड़े आंख के अंदर ही रह गए, जिससे स्थायी नुकसान हो गया। बाद में अन्य चिकित्सकों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की।

फोरम का आदेश

-डॉक्टर को मरीज को 1,00,000 क्षतिपूर्ति 45 दिनों के भीतर देनी होगी।

-राशि देने में देरी पर 6% वार्षिक ब्याज देना होगा।

-मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 और वाद व्यय के लिए 1,000 अतिरिक्त अदा करने होंगे।

डॉक्टर का बचाव

डॉ. राकेश गुप्ता ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि ऑपरेशन चिकित्सकीय मानकों के अनुसार हुआ था। मोतियाबिंद सर्जरी में कभी-कभी जटिलताएं हो जाना स्वाभाविक होता है। उन्होंने इसे ‘मेडिकल प्रॉसेस का जोखिम’ बताया, न कि लापरवाही।

आयोग का निर्णय

आयोग ने तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि डॉक्टर यह साबित नहीं कर सके कि मरीज को ऑपरेशन से पहले जोखिमों की जानकारी दी गई थी या उसकी सहमति ली गई थी। समय पर उपचार के लिए रेफर न करना।

ये भी पढ़ें

1 नवंबर से नए तरीके से लगानी होगी ‘अटेंडेंस’, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी छूट
इंदौर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 11:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / आंख के अंदर रह गए लैंस के टुकड़े, डॉक्टर को देना होगा 1 लाख मुआवजा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Speed post करने पर मिलेगी 10% की छूट, दिखानी होगी ये ID

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

एमपी में सोफा-कुर्सियां छोड़कऱ जमीन पर जा बैठीं कलेक्टर, पालथी मारकर उठाया कार्यक्रम का आनंद

ग्वालियर में सोफा छोड़कऱ जमीन पर बैठीं कलेक्टर रुचिका चौहान
ग्वालियर

3 साल से कागजों में अटके ई-चार्जिंग स्टेशन

3 साल से कागजों में अटके ई-चार्जिंग स्टेशन
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स

ग्वालियर-झांसी रूट पर सौगात: इस रेलवे स्टेशन का होगा ‘कायाकल्प’, रुकेंगी ट्रेनें

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

निगम ने शिक्षा विभाग की जमीन नीलाम कर दी, आपत्ति के बाद सौदा रद्द किया, अब 2.6 करोड़ नहीं लौटा रही

The court commented, "The officials sold land that didn't even belong to them. As if one illegal act wasn't enough, now they're committing a double wrong by not returning the money. This amounts to a breach of investor trust."
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.