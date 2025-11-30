‘कुत्ता मेरे साथ ही रहेगा…’, शादी के 4 दिन बाद बोली बहु, आई तलाक की नौबत !

MP News: पति-पत्नी के बीच बढ़ते छोटे-छोटे विवाद अब सीधे परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंच रहे हैं। शादी के बाद की हल्की-फुल्की तकरार अब गंभीर कलह में बदलने लगी है। हालात यह हैं कि घर का खर्च, निजी जरूरतें, मेकअप के पैसे, यहां तक कि पालतू जानवर भी विवाद की वजह बन रहे हैं। परामर्श केंद्र में ऐसे कई अनोखे मामले पहुंच रहे हैं, जिनमें सात जन्मों के वादे शादी के कुछ महीनों में ही टूटते दिखाई दे रहे हैं। रोजाना 2 से 3 मामले महिला थाने के परामर्श केंद्र में पहुंच रहे हैं।