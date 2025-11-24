Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी में बदमाश का एनकाउंटर, जख्मी हालत में पहुंचाया अस्पताल, हथियार और कैश के साथ दूसरा धराया

Short Encounter in MP : गुंडागर्दी के बूते पर जमीनों पर कब्जा जमाने और कारोबारियों पर हनक दिखाने वाले गुंडे कपिल यादव निवासी बड़ागांव को सोमवार सुबह पुलिस ने शार्ट एनकाउंटर में पकड़ा है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 24, 2025

Short Encounter in MP

एमपी में बदमाश का शार्ट एनकाउंटर (Photo Source- Patrika Input)

Short Encounter in MP :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुंडागर्दी के बूते पर जमीनों पर कब्जा जमाने और कारोबारियों पर हनक दिखाने वाले गुंडे कपिल यादव निवासी बड़ागांव को सोमवार सुबह पुलिस ने शार्ट एनकाउंटर में पकड़ा है। घटना सुबह 6 बजे के करीब की है। उससे कुछ घंटे पहले बदमाश का एक साथी गोला का मंदिर में पकड़ा गया दोनों से तमंचे और कारतूस मिले हैं।

पुलिस ने बताया पिछले कुछ समय से सिर उठा रहा बदमाश कपिल यादव से पुलिस का बंधोली (मुरार) के जंगल में एनकाउंटर हो गया। उससे कुछ देर पहले बदमाश का साथी अमन यादव भी गोला का मंदिर इलाके में पुलिस के हाथ आया था। उसने पूछताछ में खुलासा किया कपिल यादव सुबह ठिकाना बदलेगा। जिस रुट से कपिल को निकलना था कपिल ने उसका ब्यौरा भी बता दिया ।

रघेरा डाला आया, फायरिंग गोली लगी

पुलिस ने बताया , सुबह करीब 6.10 बजे कपिल यादव बाइक से बंधोली के जंगली रास्ते से निकला पुलिस ने यहां घेरा डाल रखा था। पुलिस को रास्ते में देखकर कपिल ने गोली चलाकर भागने का प्रयास किया तो पुलिस टीम ने उस पर फायर किया। गोली कपिल के पैर में लगी तो वह जख्मी होकर गिर पड़ा।

इन वारदातों से चुनौती

मुरार के कपड़ा कारोबारी की बड़ागांव में जमीन पर कब्जा करने के लिए गुंडे कपिल यादव और उसके साथियों ने कपड़ा कारोबारी और उसके बेटे पर गोलियां चलाईं थीं। इसके अलावा चार दिन पहले बडागांव में रामजानकी मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के लिए पूरन सिंह भदौरिया और उनके भाई पर कातिलाना हमला किया था।

बदमाश को एनकाउंटर में दबोचा

ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि, बदमाश से सुबह बंधोली के रास्ते में एनकाउंटर में हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है । फिलहाल उसे इलाज के लिए भर्ती कराया है। उससे अपराधों के बारे में पूछताछ की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 01:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में बदमाश का एनकाउंटर, जख्मी हालत में पहुंचाया अस्पताल, हथियार और कैश के साथ दूसरा धराया

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘Hello…मैं कलेक्टर रुचिका हूं, फॉर्म जमा करें…’ घर के दरवाजे पर पहुंची कलेक्टर साहिबा

(Photo Source - Patrika)
ग्वालियर

स्पा सेंटर पर छापा, 7 युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 3 युवक

gwalior spa center
ग्वालियर

‘नहीं चलेगी लापरवाही…’ आउटसोर्स कर्मियों की 7 दिन की कटी सैलरी

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

25 नवंबर से 8 जनवरी तक रेलवे ने बदला ‘ताज एक्सप्रेस’ का स्टेशन, ट्रेनें भी कैंसिल

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

तिघरा में पर्याप्त पानी, फिर भी दिसंबर से शहर में एक दिन छोडकऱ पानी की सप्लाई की तैयारी, जानिए क्या है वजह..

दिसंबर से शहर में एक दिन छोडकऱ पानी की सप्लाई की तैयारी
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.