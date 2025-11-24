एमपी में बदमाश का एनकाउंटर, जख्मी हालत में पहुंचाया अस्पताल, हथियार और कैश के साथ दूसरा धराया

पुलिस ने बताया पिछले कुछ समय से सिर उठा रहा बदमाश कपिल यादव से पुलिस का बंधोली (मुरार) के जंगल में एनकाउंटर हो गया। उससे कुछ देर पहले बदमाश का साथी अमन यादव भी गोला का मंदिर इलाके में पुलिस के हाथ आया था। उसने पूछताछ में खुलासा किया कपिल यादव सुबह ठिकाना बदलेगा। जिस रुट से कपिल को निकलना था कपिल ने उसका ब्यौरा भी बता दिया ।