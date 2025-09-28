Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

दैनिक वेतनभोगियों के लिए बड़ा आदेश, ‘पेंशन’ में जोड़ी जाएगी पूर्व सेवा

MP News: वरिष्ठ अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी के अनुसार, यह फैसला 100 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनाया गया।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Sep 28, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News:मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बाद में नियमित किया गया और जिन्होंने नियमितीकरण से पूर्व 15 वर्ष या उससे अधिक समय मासिक वेतन पर काम किया, उनकी वह पूर्व सेवा पेंशन की गणना में जोड़ी जाएगी। यह लाभ केवल पेंशन तक सीमित रहेगा। वरिष्ठता, वेतन व अन्य लाभ भर्ती नियमों के अनुसार ही मिलेंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार को 60 दिनों में आदेश लागू करने को कहा है।

एक साथ सुनाया गया फैसला

वरिष्ठ अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी के अनुसार, यह फैसला 100 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनाया गया। इन याचिकाओं में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने यह मांग की थी कि नियमित होने से पहले की सेवा भी पेंशन योग्य सेवा मानी जाए। अधिकांश की नियुक्ति दैनिक वेतन पर हुई थी और 1990 व 2007 की नियमितीकरण नीतियों के तहत उन्हें स्थायी किया गया।

कोर्ट ने कहा, जैसे ही कर्मचारियों को मासिक वेतन मिलने लगता है, वे अस्थायी आकस्मिकताविहीन वेतनभोगी श्रेणी में आ जाते हैं। एमपी वर्क चार्ज एंड कंटिन्जेंसी पेड एम्प्लॉइज पेंशन रूल्स, 1979 के नियम 2(सी) के मुताबिक 15 साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दो नियमों में अंतर होने पर कल्याणकारी राज्य में अधिक लाभकारी नियम लागू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

‘कॉलोनी’ बनाने के लिए आयेगा नया नियम, छोड़ना पड़ेगा ‘खुला स्पेस’, जानें कितना ?
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2025 11:16 am

Published on:

28 Sept 2025 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / दैनिक वेतनभोगियों के लिए बड़ा आदेश, ‘पेंशन’ में जोड़ी जाएगी पूर्व सेवा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुग्ध उत्पादकों को रिकॉर्ड 840 रुपए फेट दर की गई , नई समितियां बनेंगी गांव-गांव

Gwalior Co-operative Milk Union
ग्वालियर

एमपी में गोबर से बनाया लाजवाब ऑर्गेनिक पेंट, सालों साल नहीं होता खराब

Organic paint made from cow dung in MP that will not spoil for years
ग्वालियर

विश्व पर्यटन दिवस पर खास : विश्व धरोहर की दहलीज पर खड़े मुरैना के मंदिर समूह

mitawali
ग्वालियर

मणप्पुरम फाइनेंस गोल्ड घोटाला: ग्राहकों का फूटा गुस्सा, कहा- कंपनी अब भरोसे लायक नहीं…

Manappuram Finance Gold Scam
ग्वालियर

आधार कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से पहले आपके काम की खबर

Aadhaar Card Update
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.