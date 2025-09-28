दैनिक वेतनभोगियों के लिए बड़ा आदेश, ‘पेंशन’ में जोड़ी जाएगी पूर्व सेवा

MP News:मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बाद में नियमित किया गया और जिन्होंने नियमितीकरण से पूर्व 15 वर्ष या उससे अधिक समय मासिक वेतन पर काम किया, उनकी वह पूर्व सेवा पेंशन की गणना में जोड़ी जाएगी। यह लाभ केवल पेंशन तक सीमित रहेगा। वरिष्ठता, वेतन व अन्य लाभ भर्ती नियमों के अनुसार ही मिलेंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार को 60 दिनों में आदेश लागू करने को कहा है।