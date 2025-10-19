ड्राइवर को झपकी आने से अनियंत्रित होकर पलटी डायल-112, चालक पर FIR, दो सस्पेंड

Dial-112 Overturned :मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बताया जा रहा है कि, यहां नींद की झपकी आने से एक डायल-112 वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। लेकिन इस लापरवाही का खामियाजा ये रहा कि, डायल-112 वाहन के चालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि, दो सिपाहियों पर सस्पेंड किया गया है।