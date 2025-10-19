Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ड्राइवर को झपकी आने से अनियंत्रित होकर पलटी डायल-112, चालक पर FIR, दो सस्पेंड

Dial-112 Overturned : ग्वालियर में डायल-112 चालक की गंभीर लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती थी। नाका चंद्रवदनी के पास चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद ड्राइवर पर FIR दर्ज की गई, जबकि दो सिपाही सस्पेंड किए गए हैं।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Faiz Mubarak

Oct 19, 2025

Dial-112 Overturned

अनियंत्रित होकर पलटी डायल-112 (Photo Source- Patrika)

Dial-112 Overturned :मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बताया जा रहा है कि, यहां नींद की झपकी आने से एक डायल-112 वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। लेकिन इस लापरवाही का खामियाजा ये रहा कि, डायल-112 वाहन के चालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि, दो सिपाहियों पर सस्पेंड किया गया है।

बताया जा रहा है कि, शनिवार-रविवार की दरमियानी रात डायल-112 के चालक भारत सिंह को झपकी आ गई। झपकी लगते ही उन्होंने वाहन से नियंत्रण खो दिया और एकाएक वाहन सड़क पर पलट गया। गनीमत रही गाड़ी किसी अन्य वाहन से नहीं टकराई, वरना बड़ा हादसा होने की संभावना बढ़ जाती।

वाहन को पहुंचा काफी नुकसान

ये हादसा झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रवदनी का है। घटना में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं, घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले में एक्शन लिया और डायल 112 के ड्राइवर भारत सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दो सिपाहियों को निलंबित भी किया गया है।

ये भी पढ़ें

स्टेशन पर समोसा बेचने वाले की दंबगई, UPI ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो यात्री की घड़ी छीनी, देखें वीडियो
जबलपुर
Jabalpur Railway Station

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 04:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ड्राइवर को झपकी आने से अनियंत्रित होकर पलटी डायल-112, चालक पर FIR, दो सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रक में पौधों के बीच छिपाकर दिल्ली ले जाया जा रहा था लाखों का गांजा

gwalior
ग्वालियर

15 हजार के इनामी डकैत ‘योगी’ की तलाश में पुलिस जंगल में उतरी

gwalior news
ग्वालियर

एमपी में टीआई की गाड़ी से लगे जाम में फंसे SSP तो तुरंत किया लाइन अटैच

gwalior news
ग्वालियर

नियोटेरिक बिल्डर का ‘डबल गेम’ 3 करोड़ की सरकारी जमीन पर स्कूल-टाउनशिप, शैक्षणिक भूमि का भी दुरुपयोग

ग्वालियर

दहेज में भैंस न मिलने पर ससुरालवाले करने लगे प्रताड़ित, बहू ने एसिड पीकर दी जान

GWALIOR
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.