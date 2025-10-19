ड्राइवर को झपकी आने से अनियंत्रित होकर पलटी डायल-112, चालक पर FIR, दो सस्पेंड

अनियंत्रित होकर पलटी डायल-112 (Photo Source- Patrika)
Dial-112 Overturned :मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बताया जा रहा है कि, यहां नींद की झपकी आने से एक डायल-112 वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। लेकिन इस लापरवाही का खामियाजा ये रहा कि, डायल-112 वाहन के चालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि, दो सिपाहियों पर सस्पेंड किया गया है।
बताया जा रहा है कि, शनिवार-रविवार की दरमियानी रात डायल-112 के चालक भारत सिंह को झपकी आ गई। झपकी लगते ही उन्होंने वाहन से नियंत्रण खो दिया और एकाएक वाहन सड़क पर पलट गया। गनीमत रही गाड़ी किसी अन्य वाहन से नहीं टकराई, वरना बड़ा हादसा होने की संभावना बढ़ जाती।
ये हादसा झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रवदनी का है। घटना में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं, घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले में एक्शन लिया और डायल 112 के ड्राइवर भारत सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दो सिपाहियों को निलंबित भी किया गया है।
