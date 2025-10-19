स्टेशन पर समोसा बेचने वाले की दंबगई, UPI ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो यात्री की घड़ी छीनी, देखें वीडियो

स्टेशन पर समोसा बेचने वाले की दंबगई (Photo Source- Viral Video Screenshot)
Jabalpur Railway Station :मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक समोसा बेचने वाले वेंडर के अमानवीय व्यवहार का बेरहम चेहरा देखने को मिला है। दरअसल, यहां सेयात्रा करते हुए गुजर रहे एक ट्रेन सवार का यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होने पर वेंडर ने यात्री की घड़ी छीन ली। रेलवे स्टेशन में हुई इस शर्मनाक घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जो अब खासा आलोचना का शिकार हो रहा है। हालांकि, वीडियो वायरल होते ही रेलवे प्रशासन एक्शन मोड में आ गया, जिसके चलते जबलपुर डीआरएम ने मामले में समोसा बेचने वाले वेंडर की शिनाख्त कर उसपर कार्रवाई करने की जानकारी भी दी है।
दरअसल, ये हैरान कर देने वाली घटना जबलपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में रेल यात्री वेंडर से समोसा लेने के बाद यूपीआई से पेमेंट करता दिख रहा है। लकिन पेमेंट फेल हो गया।
इससे पहले की यात्री अगली बार फिर स्कैन करता, ट्रेन चल पड़ी। इसपर यात्री ट्रेन छूटने की घबराहट में पैसे दिए बिना गाड़ी की तरफ दौड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन, यात्री को बिना समोसा लिए जाते देख वेंडर आग बबूला हो गया। उसने दौड़कर यात्रा को कॉलर से पकड़ा और चलती ट्रेन से बाहर खींच लिया। एक तरफ ट्रेन चलने लगी तो दूसरी तरफ वेंडर समोसे के पैसे डालने पर अड़ गया। यही नहीं, जब बार-बार यूपीआई ट्रांजेक्शन फैल होते रहे तो उसने भड़कते हुए पैसे न देने के बदले यात्री की घड़ी उतरवाकर रख ली।
रेल यात्री से समोसे के पहले घड़ी छुड़ाने की शर्मनाक घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे प्रबंधन हरकत में आया। इसपर जबलपुर डीआरएम ने खुद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर डीआरएम ने पोस्ट कर समोसा बेचने वाले वेंडर की शिनाख्त कर उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जानकारी दी। मामला सामने आने के बाद आरपीएफ ने आरोपी समोसा वेंडर के खिलाफ केस दर्ज करे हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वेंडर का लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग