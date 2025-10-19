स्टेशन पर समोसा बेचने वाले की दंबगई, UPI ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो यात्री की घड़ी छीनी, देखें वीडियो

Jabalpur Railway Station :मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक समोसा बेचने वाले वेंडर के अमानवीय व्यवहार का बेरहम चेहरा देखने को मिला है। दरअसल, यहां सेयात्रा करते हुए गुजर रहे एक ट्रेन सवार का यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होने पर वेंडर ने यात्री की घड़ी छीन ली। रेलवे स्टेशन में हुई इस शर्मनाक घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जो अब खासा आलोचना का शिकार हो रहा है। हालांकि, वीडियो वायरल होते ही रेलवे प्रशासन एक्शन मोड में आ गया, जिसके चलते जबलपुर डीआरएम ने मामले में समोसा बेचने वाले वेंडर की शिनाख्त कर उसपर कार्रवाई करने की जानकारी भी दी है।