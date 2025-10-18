Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

दिवाली पर पटाखे चलाने का समय तय वो भी सिर्फ ‘ग्रीन पटाखे’, आदेश जारी

Gwalior Administration Order : प्रशासन ने त्योहारी सीजन में पटाखे चलाने के नियम जारी कर दिए हैं। यही नहीं, पटाखे कितनी देर जलाए जाएंगे, इसे लेकर भी आदेश दिए हैं।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Faiz Mubarak

Oct 18, 2025

Gwalior Administration Order

ग्वालियर में पटाखे चलाने का समय तय (Photo Source- Patrika)

Gwalior Administration Order : देशभर में बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर प्रशासन ने भी त्योहारी सीजन में पटाखे चलाने के नियम जारी कर दिए हैं। यही नहीं, पटाखे कितनी देर जलाए जाएंगे, इसे लेकर भी आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय और हरित अधिकरण के आदेशों के अनुसार, मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर दीपावली पर पटाखों का निर्माण, विक्रय एवं उपयोग कराने के लिये कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत के सीईओ, जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के सीईओ, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्थायी आतिशबाजी विक्रेता संघ, फुटकर विक्रेता संघ सहित सभी संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय एवं हरित अधिकरण के आदेशों का पालन कराने को कहा गया है।

ग्रीन पटाखों का उपयोग

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली पर्व पर रात 08:00 से रात 10:00 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग सकता है। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है।

ये भी पढ़ें

धनतेरस पर ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, भोपाल से इंदौर तक कई हिस्सों का बदला मौसम
भोपाल
Rain Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 03:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / दिवाली पर पटाखे चलाने का समय तय वो भी सिर्फ ‘ग्रीन पटाखे’, आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पटवारी भर्ती मामले में बड़ा फैसला, इन्हें मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

MP High Court Gwalior
ग्वालियर

नियोटेरिक बिल्डर का डबल खेल, 3 करोड़ की सरकारी जमीन पर स्कूल व टाउनशिपर, शैक्षणिक भूमि का भी दुरुपोयग

Neoteric Developers has government land near survey numbers 134 and 136 of Dongarpur village, and has suppressed parts of survey numbers 135 and 138.
समाचार

भाभी ने देवर को बुलाया और सहेली के साथ कमरे में बंद कर दिया फिर…

gwalior
ग्वालियर

सरकारी जमीन पर नियोटेरिक बिल्डर्स का कब्जा, सरकार नींद में… यहां धड़ल्ले बिक रहे हैं प्लॉट

Gwalior News
ग्वालियर

नहीं उठेगा कचरा ! वेतन-एरियर के लिए आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल, दी चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.