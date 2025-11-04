रीढ़ की हड्डी में दबी थी नस, डॉक्टरों ने 1 घंटे में मरीज को दी ‘नई जिंदगी’

(सोर्स: सोशल मीडिया)
MP News: एमपी के ग्वालियर जिला चिकित्सालय में पहली बार एक जटिल न्यूरोसर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। मात्र एक घंटे में मरीज की रीढ़ की हड्डी में दबी हुई नस का ऑपरेशन कर उसे दशकों पुराने दर्द और तकलीफ से मुक्ति दिलाई गई, जो जिला अस्पताल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
दीनदयाल नगर निवासी 45 वर्षीय जागेश्वर कई वर्षों से चलने और पैरों के सुन्न होने की गंभीर तकलीफ से जूझ रहे थे। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं मिला। आखिरकार, उन्होंने जिला चिकित्सालय में न्यूरोसर्जन डॉ. मंयक जैसवानी से संपर्क किया। डॉक्टर ने उनकी समस्या को गंभीरता से समझा और बताया कि सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। जागेश्वर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि चिंता न करें, जिला चिकित्सालय में उनका इलाज संभव होगा।
न्यूरो सर्जन डॉ. मंयक जैसवानी, सर्जन टीम डॉ. प्रणय दीक्षित, डॉ. सुशांत श्रीवास्तव और एनेस्थिसिया टीम डॉ. श्रद्धा गोस्वामी, डॉ. अनिल शर्मा, डॉ. सृष्टि वर्मा के साथ नर्सिंग ऑफिसर अनामिका वर्मा और एमटीएस रोहित की पूरी टीम ने एक घंटे में जागेश्वर की रीढ़ की हड्डी में दबी हुई नस का सफल ऑपरेशन किया।
