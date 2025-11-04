रीढ़ की हड्डी में दबी थी नस, डॉक्टरों ने 1 घंटे में मरीज को दी ‘नई जिंदगी’

दीनदयाल नगर निवासी 45 वर्षीय जागेश्वर कई वर्षों से चलने और पैरों के सुन्न होने की गंभीर तकलीफ से जूझ रहे थे। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं मिला। आखिरकार, उन्होंने जिला चिकित्सालय में न्यूरोसर्जन डॉ. मंयक जैसवानी से संपर्क किया। डॉक्टर ने उनकी समस्या को गंभीरता से समझा और बताया कि सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। जागेश्वर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि चिंता न करें, जिला चिकित्सालय में उनका इलाज संभव होगा।