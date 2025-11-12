Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

एमपी के इस बड़े रेलवे स्टेशन पर बह रहा सीवर, भड़के डीआरएम

Gwalior- ग्वालियर रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने निरीक्षण किया, सीवर देख भड़के

ग्वालियर

deepak deewan

Nov 12, 2025

ग्वालियर रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने निरीक्षण किया

ग्वालियर रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने निरीक्षण किया

Gwalior- मध्यप्रदेश का एक प्रमुख और बड़ा रेलवे स्टेशन दुरावस्था का शिकार है। स्टेशन पर गंदगी पसरी है, यहां तक कि खुले में सीवर बह रहा है। स्टेशन की दुर्दशा की कलई तब खुली जब झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार यहां का निरीक्षण करने आए। वे ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। स्टेशन और परिसर में गंदगी देख डीआरएम अनिरुद्ध कुमार भड़क उठे। उन्होंने खासतौर पर इंजीनियर को जमकर फटकारा। डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने गुस्साते हुए कहा कि आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे। उन्होंने स्टेशन की साफ सफाई के निर्देश दिए और कहा कि गंदगी किसी भी हाल में नजर नहीं आनी चाहिए।

झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार बुधवार को ग्वालियर आए और रेलवे स्टेशन व परिसर का गहराई से निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन के चारों प्लेटफार्म पर जाकर व्यवस्थाओं का ​जायजा लिया। प्लेटफार्म पर लगे स्टाल भी चेक किए।

निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थाएं देखकर डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हो। इससे यात्री परेशान हो रहे हैं।

जिस विभाग में कबाड़ा हो उसे साफ करो

डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने इंजीनियर पर खासतौर से गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या देख रहे हो! स्टेशन परिसर में सीवर बह रहा है। डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि जिस विभाग में कबाड़ा हो उसे साफ करो। गंदगी नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने प्लेटफार्म पर आने वाले यात्रियों की परेशानी का भी ध्यान रखने को कहा।

