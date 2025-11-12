एमपी के इस बड़े रेलवे स्टेशन पर बह रहा सीवर, भड़के डीआरएम

Gwalior- मध्यप्रदेश का एक प्रमुख और बड़ा रेलवे स्टेशन दुरावस्था का शिकार है। स्टेशन पर गंदगी पसरी है, यहां तक कि खुले में सीवर बह रहा है। स्टेशन की दुर्दशा की कलई तब खुली जब झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार यहां का निरीक्षण करने आए। वे ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। स्टेशन और परिसर में गंदगी देख डीआरएम अनिरुद्ध कुमार भड़क उठे। उन्होंने खासतौर पर इंजीनियर को जमकर फटकारा। डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने गुस्साते हुए कहा कि आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे। उन्होंने स्टेशन की साफ सफाई के निर्देश दिए और कहा कि गंदगी किसी भी हाल में नजर नहीं आनी चाहिए।