एयरपोर्ट पर पकड़ाया नीदरलैंड का नागरिक, बैग में मिला ‘GPS डिवाइस’, मचा हड़कंप

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: राजमाता विजयाराजे विमानतल पर बीते दिन नीदरलैंड से एक शादी समारोह में शामिल होने आए विदेशी नागरिक को जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) डिवाइस के साथ पकड़ा। हवाई जहाज में चढ़ने से पहले सुरक्षा जांच के दौरान उसके बैग से यह प्रतिबंधित डिवाइस बरामद हुई।
विदेशी नागरिक जीपीएस रखने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सका, जिसके बाद एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लंबी पूछताछ के बाद उसे नोटिस देकर छोड़ा है, अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक्सरे मशीन की मदद से पकड़ी गई डिवाइस को लेकर खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं और तुरंत महाराजपुरा थाने पहुंचकर उससे पूछताछ की।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पकड़ा गया विदेशी नागरिक ग्रेवनहेज, नीदरलैंड का रहने वाला स्लेगटेनहोर्स्ट रेमको है। रेमको पेशे से नीदरलैंड में बैंककर्मी है। वह ग्वालियर में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे की शादी में शामिल होने आया था, जो 7 हिल्स रेसोर्ट में आयोजित की गई थी। सोमवार दोपहर को उसे शाम 4.35 बजे इंडिगो की लाइट से अपने गंतव्य के लिए रवाना होना था।
गारमिन जीपीएस डिवाइस रखना भारत में प्रतिबंधित है और इसे सरकारी इजाजत के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सीएसपी नागेन्द्र सिंह सिकरवार ने बताया कि रेमको को फिलहाल नोटिस पर छोड़ा गया है। उसे उस परिवार के हवाले किया गया है, जिसके विवाह समारोह में वह शामिल होने आया था। अब उसे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और अदालत के आदेश पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग