एयरपोर्ट पर पकड़ाया नीदरलैंड का नागरिक, बैग में मिला ‘GPS डिवाइस’, मचा हड़कंप

गारमिन जीपीएस डिवाइस रखना भारत में प्रतिबंधित है और इसे सरकारी इजाजत के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सीएसपी नागेन्द्र सिंह सिकरवार ने बताया कि रेमको को फिलहाल नोटिस पर छोड़ा गया है। उसे उस परिवार के हवाले किया गया है, जिसके विवाह समारोह में वह शामिल होने आया था। अब उसे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और अदालत के आदेश पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।