ई-कॉमर्स से तमंचा-पिस्टल डिलीवरी, ग्वालियर-चंबल बन रहा ‘गन हब’

ग्वालियर. अंचल में अवैध हथियारों का कारोबार अब नए दौर में पहुंच गया है। देसी तमंचे और पिस्टल अब पारंपरिक नेटवर्क से नहीं, बल्कि ई-कॉमर्स जैसे मॉडल पर बिक रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर इंस्टाग्राम पर हथियारों की बुकिंग हो रही है और ऑनलाइन पेमेंट के बाद पैडलर्स के जरिए घर तक डिलीवरी दी जा रही है। जानकारों के मुताबिक, ग्वालियर-चंबल क्षेत्र तेजी से 'गन हब' में तब्दील हो रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में जिले में लाइसेंसी शस्त्रधारकों की संख्या 35 हजार के पार है, लेकिन अवैध हथियारों का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। पुलिस की कार्रवाई में सामने आया है कि हर महीने करीब 150 से 200 देसी तमंचे और पिस्टल तस्करी के जरिए अंचल में खपाए जा रहे हैं।