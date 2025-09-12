पहली बार नौकरी पाने वाले ‘कर्मचारियों’ को मिलेंगे ’15 हजार रुपए’

इससे आकस्मिक परिस्थितियों में परिजनों को त्वरित आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इस मौके पर क्षेत्रीय आयुक्त सत्यवर्धन गौतम ने सभी नियोक्ताओं, पेशनरों एवं भविष्य निधि सदस्यों से अपील की कि सदस्य की आकस्मिक मृत्यु की सूचना समय रहते तत्पर पोर्टल 2.0 पर अपलोड करें, ताकि परिजनों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इस मौके पर आंचलिक कार्यालय भोपाल के सहायक निदेश कृष्ण कुमार खरे, विवेक कुमार गुप्ता, ज्ञानेंद्र कुमार, सोनू कुमार आदि मौजूद रहे।