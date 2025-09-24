त्योहारों का मौसम: बिना क्रेडिट कार्ड बढ़ा रहे लिमिट, ठगाें की अपनी झांसा बैंक

ग्वालियर. आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर पांच लाख रुपए की जा रही है…ये बात सुनकर मुरार निवासी महेंद्र कुमार को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मेरा तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। तो दूसरी तरफ से बात कर रहे ठग ने उसका क्रेडिट कार्ड बनाने का ऑफर दे दिया। कहा कि वे कुछ जरूरी अनुमति अपने फोन में दे दें। महेंद्र समझ गया कि ये ठगों का झांसा है, उसने तत्काल फोन काट दिया। ग्वालियर चंबल संभाग में इस तरह के फर्जी कॉल और मैसेज की भरमार शुरू हो गई है। सुबह और शाम लोगों के फोन के चैटबॉक्स में कई-कई मैसेज गिर रहे हैं, इसमें लोन, क्रेडिट कार्ड, छूट के बाउचर, म्यूचुअल फंड व अन्य गिफ्ट के झांसे संबंधी हैं। ऐसे में त्योहार के अगले 26 दिन बेहद सतर्कता के हैं, क्योंकि ठगों ने झांसा बैंक खोल ली है।