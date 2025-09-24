त्योहारों का मौसम: बिना क्रेडिट कार्ड बढ़ा रहे लिमिट, ठगाें की अपनी झांसा बैंक

अपने आप बढ़ता जा रहा ऑफर का बाजार, मोबाइल पर एक दिन में पांच से सात मैसेज और फोन
ग्वालियर. आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर पांच लाख रुपए की जा रही है…ये बात सुनकर मुरार निवासी महेंद्र कुमार को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मेरा तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। तो दूसरी तरफ से बात कर रहे ठग ने उसका क्रेडिट कार्ड बनाने का ऑफर दे दिया। कहा कि वे कुछ जरूरी अनुमति अपने फोन में दे दें। महेंद्र समझ गया कि ये ठगों का झांसा है, उसने तत्काल फोन काट दिया। ग्वालियर चंबल संभाग में इस तरह के फर्जी कॉल और मैसेज की भरमार शुरू हो गई है। सुबह और शाम लोगों के फोन के चैटबॉक्स में कई-कई मैसेज गिर रहे हैं, इसमें लोन, क्रेडिट कार्ड, छूट के बाउचर, म्यूचुअल फंड व अन्य गिफ्ट के झांसे संबंधी हैं। ऐसे में त्योहार के अगले 26 दिन बेहद सतर्कता के हैं, क्योंकि ठगों ने झांसा बैंक खोल ली है।
नवदुर्गा से दीपावली तक बाजार होम डेकोर, गाड़ी, कपड़े, गहने और इलेक्ट्रोनिक्स सामान से भरे पड़े हैं। इन्हें बनाने वाली कंपनियां और बड़े कारोबारी ग्राहकों को लुभाने के लिए खरीदारी पर बड़े ऑफर की ताल ठोंक रही हैं। इस होड़ में बैंक और फाइनेंस कंपनियां भी उतर आई हैं। उनकी दलीलें हैं कि दीपावली पर खरीद के लिए जेब में पैसा नहीं है तो घबराने की जरुरत नहीं है उनके पास आओ मिनटों में ५ से ५० हजार रुपए का पर्सनल लोन ले जाओ। इन दावों और खरीदारी के ऑफर के बैनर पोस्टर से बाजार तो पटे हैं अब लोगों को बाजार तक लाने के लिए डिजिटल हथकंडे भी जोर पकड़ गए हैं। नामी कंपनियों से लेकर कारोबारी खरीद पर लुभाने ऑफर के मैसेज बनाकर लोगों के मोबाइल पर भेजने में जुटी हैं।
मिनट भर में चैटबॉक्स फुल
ठगों से सावधानी की जरुरत
स्टेट साइबर सेल डीएसपी संजीव नयन शर्मा कहते हैं दीपावली तक लोगों के फोन पर लुभावने ऑफर्स के संदेशों की भरमार रहेगी। इनके बीच साइबर अपराधियों की घुसपैठ की आशंका भी ज्यादा रहती है। साइबर अपराधी नामी गिरामी कंपनियों के नाम से फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को ठगने के पैंतरे अपनाते हैं। इसलिए इन संदेशों को सोच समझ कर इस्तेमाल करें।