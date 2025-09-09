खुशखबरी… सोलर पैनल लगाने पर ‘प्रॉपर्टी टैक्स’ में 6% छूट, ऐसे मिलेगा फायदा

सभापति मनोज तोमर ने निर्देश दिए कि मटपंप लगाने और नहीं होने पर खरीदने, नाले से अतिक्रमण हटाने और सीवर, सफाई समस्या का समाधान जल्द करें। ऐसे में पार्षदों ने सवाल उठाया कि अगर अमला इतना ही मुस्तैद हैं, तो हर मोहल्ले में शिकायतों का अंबार क्यों है? परिषद की बैठक में सिर्फ चर्चा हो रही है, न सड़कें सुधर रही हैं, न नालियां, और न ही शहर की तस्वीर बदल रही हैं। बैठक से केवल निर्देश निकलते हैं तो जनता को समाधान कब मिलेगा?।