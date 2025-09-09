खुशखबरी… सोलर पैनल लगाने पर ‘प्रॉपर्टी टैक्स’ में 6% छूट, ऐसे मिलेगा फायदा

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आत्म निर्भर नगरीय निकाय योजना अंतर्गत नगर निगम सीमा में सोलर पैनल (सौर ऊर्जा) लगाने पर संपत्तिकर में छह प्रतिशत छूट दी जाएगी। सोमवार को नगर निगम परिषद के साधारण सम्मेलन में इसका प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव पर चर्चा के साथ ही सभापति ने दस मिनट के लिए परिषद स्थगित कर नेता प्रतिपक्ष के चेंबर में चर्चा कर इस प्रस्ताव को पास किया।
परिषद के साधारण सम्मेलन में पार्षद करोड़ों की योजनाओं, सड़क और विकास कार्यों पर चर्चा करने के बजाय सीवर, सफाई, एलईडी लाइट पर सवा घंटे तक बहस करते रहे, जबकि चार अहम बिंदुओं पर केवल 20 मिनट ही चर्चा हुई। निगम आयुक्त की जगह आए प्रभारी अपर आयुक्त प्रदीप तोमर ने कहा, जिले में अत्यधिक बारिश होने से वार्ड 8,18, 19, 59 व 60 में जलभराव व सीवर की समस्या है, अमला निराकरण कर रहा है।
सभापति मनोज तोमर ने निर्देश दिए कि मटपंप लगाने और नहीं होने पर खरीदने, नाले से अतिक्रमण हटाने और सीवर, सफाई समस्या का समाधान जल्द करें। ऐसे में पार्षदों ने सवाल उठाया कि अगर अमला इतना ही मुस्तैद हैं, तो हर मोहल्ले में शिकायतों का अंबार क्यों है? परिषद की बैठक में सिर्फ चर्चा हो रही है, न सड़कें सुधर रही हैं, न नालियां, और न ही शहर की तस्वीर बदल रही हैं। बैठक से केवल निर्देश निकलते हैं तो जनता को समाधान कब मिलेगा?।
जलभराव व सीवर को लेकर पार्षद बृजेश, नागेंद्र व गिर्राज सिंह कंसाना ने महापौर पर फील्ड में नहीं जाने के आरोप लगाए तो एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव ने कहा कि सीवर व जलभराव को लेकर महापौर सिकरवार ने 21 अगस्त को आयुक्त को पत्र लिखकर ठेकेदार पर कार्रवाई व एफआइआर के लिए कहा है। आयुक्त ने कार्रवाई नहीं की है, आप प्रस्ताव लाएं हम साथ देंगे।