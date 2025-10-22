मथुरा के पास मालगाड़ी बेपटरी, वंदे भारत, शताब्दी समेत दर्जनों ट्रेन करनी पड़ी कैंसिल

Train Cancelled: मथुरा के पास वृंदावन रोड स्टेशन और आझई स्टेशन के बीच मालगाड़ी बेपटरी होने से दिल्ली से आने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटे लेट आई। इसके चलते बुधवार को दिल्ली से आने वाली वंदे भारत, शताब्दी, ताज एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। वहीं पंजाब मेल, मंगला एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इस घटना के बाद मंगलवार की रात को ग्वालियर आने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से आई।
रात 9 बजे के आसपास इस घटना के बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बेंगलुरु राजधानी अपने निर्धारित समय से 6 घंटे की देरी से आई। इसके बाद कई अन्य रात की ट्रेने सुबह आना शुरू हुई। अप ट्रैक पर हुए इस हादसे का असर डाउन ट्रैक से निकलने वाली ट्रेनों पर भी हुआ।
इससे भोपाल से आने वाली कई ट्रेनों को छोटे- छोटे स्टेशनों पर रोका गया। इससे रात भर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रात भर यात्री रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करते रहे। सुबह से ट्रेनें रद्द होने (Train Cancelled) से यात्री अपनी मंजिल तक जाने के लिए परेशान होते रहे। दीपावली के पर्व के बाद अब यात्री लौटने लगे हैं।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग