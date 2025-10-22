मथुरा के पास मालगाड़ी बेपटरी, वंदे भारत, शताब्दी समेत दर्जनों ट्रेन करनी पड़ी कैंसिल

Train Cancelled: मथुरा के पास वृंदावन रोड स्टेशन और आझई स्टेशन के बीच मालगाड़ी बेपटरी होने से दिल्ली से आने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटे लेट आई। इसके चलते बुधवार को दिल्ली से आने वाली वंदे भारत, शताब्दी, ताज एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। वहीं पंजाब मेल, मंगला एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इस घटना के बाद मंगलवार की रात को ग्वालियर आने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से आई।