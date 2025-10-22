Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

लाड़ली बहना योजना का सबसे बड़ा अपडेट, 250 रुपए नहीं खाते में आएंगे 1500 रुपए!

Ladli Behna Yojana: प्रदेश की लाड़ली बहना सीएम मोहन यादव के साथ गुरुवार 23 अक्टूबर को मनाएंगी भाईदूज का पर्व, सीएम हाउस में राज्यस्तरीय कार्यक्रम की तैयारियां शुरू...

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 22, 2025

MP News Ladli behna yojana

Ladli behna yojana (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Ladli Behna Yojana: आज गोवर्धन पूजा तो कल दीपावली पर्व के पांचवें दिन भाईदूज मनाई जाएगी। सीएम मोहन यादव लाड़ली बहनों के साथ गुरुवार को भाईदूज मनाएंगे। भाईदूज का राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सीएम हाउस में किया जा रहा है। कार्यक्रम की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया एवं राज्यमंत्री कृष्णा गौर को दी गई है।

जानें क्या है लाड़ली बहना योजना का सबसे बड़ा अपडेट

Ladli Behna Yojana: दरअसल पिछले दिनों सीएम मोहन यादव ने कहा था कि मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों को भाईदूज पर बड़ा तोहफा दिया जाएगा। इसके तहत उनके खातों में 1500 रुपए भेजे जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा अपडेट ये आया है कि प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में सीेएम मोहन यादव अब सीधे 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ये राशि भाई दूज पर नहीं बल्कि नवंबर से दी जाएगी। वहीं भाईदूज पर लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपए नहीं भेजे जाएंगे।

भाई दूज पर अलग से नहीं आएंगे 250 रुपए

एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भाईदूज 2025 पर अलग से 250 रुपए नहीं दिए जाएंगे। बल्कि एकमुश्त 1500 का भुगतान नवंबर से शुरू किया जाएगा। भाईदूज पर अलग से 250 रुपए दिए जाते हैं तो फिर अगले माह फिर 1250 मिलेंगे, जो ठीक नहीं होगा। इसलिए अगर आप (Ladli Behna Yojana) भी भाईदूज पर 250 रुपए खाते में आने का इंतजार कर रही थीं तो इस खबर से आप अपडेट हो गई हैं। लेकिन बढ़ी हुई ये राशि सीएम की तरफ से भाईदूज का तोहफा जरूर रहेगी।

खाते में कब आएंगे 1500 रुपए (Ladli Behna Yojana ke 1500 Rs.)

बता दें कि हर माह कि 10-15 तारीख के बीच मध्यप्रदेश की करोड़ों पात्र बहनों को लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के 1250 रुपए दिए जाते हैं। अब लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। यह राशि भी 10-15 नवंबर को ही करोड़ों पात्र महिलाओं के खातों में जमा की जाएगी।

इन्हें नहीं मिलेंगे 1500 रुपए (Ladli Behna Yojana)

जो महिलाएं 60 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, उन्हें इस बढ़ी हुई राशि 1500 रुपए की किस्त का लाभ नहीं मिल सकेगा।

Updated on:

22 Oct 2025 09:09 am

Published on:

22 Oct 2025 09:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लाड़ली बहना योजना का सबसे बड़ा अपडेट, 250 रुपए नहीं खाते में आएंगे 1500 रुपए!

