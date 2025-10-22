लाड़ली बहना योजना का सबसे बड़ा अपडेट, 250 रुपए नहीं खाते में आएंगे 1500 रुपए!

एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भाईदूज 2025 पर अलग से 250 रुपए नहीं दिए जाएंगे। बल्कि एकमुश्त 1500 का भुगतान नवंबर से शुरू किया जाएगा। भाईदूज पर अलग से 250 रुपए दिए जाते हैं तो फिर अगले माह फिर 1250 मिलेंगे, जो ठीक नहीं होगा। इसलिए अगर आप (Ladli Behna Yojana) भी भाईदूज पर 250 रुपए खाते में आने का इंतजार कर रही थीं तो इस खबर से आप अपडेट हो गई हैं। लेकिन बढ़ी हुई ये राशि सीएम की तरफ से भाईदूज का तोहफा जरूर रहेगी।