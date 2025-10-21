एमपी में अचानक बदला मौसम, 21, 22, 23 अक्टूबर को तेज बारिश की चेतावनी IMD Alert



भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिमी मध्य प्रदेशमें आज 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक तीन दिन तक के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि इन तीन दिनों में आंधी, बिजली और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 50 किमी प्रतिघंटा तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील भी की है।