Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

लाड़ली बहना योजना के 1.26 करोड़ खाते होंगे फुल, भाईदूज पर सीएम भेजेंगे शगुन

Ladli Behna Yojana 2025: सीएम मोहन यादव ने की थी घोषणा दीपावली की भाईदूज ले लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए जानें कितनी आएगी राशि

3 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 21, 2025

Ladli Behna Yojana 2025 Bhaidooj

Ladli Behna Yojana 2025 Bhaidooj: 23 अक्टूबर से खाते होंगे फुल, अब मिलेंगे 1500 रुपए।

Ladli Behna Yojana 2025: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना के तहत बढ़कर मिलने वाले 1500 रुपए की राशि दीपावली के अवसर पर ही शुरू हो गई है। सीएम मोहन यादव ने 29वीं किस्त के रूप में जहां 1250 रुपए लाड़ली बहना योजना के तहत एमपी की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में भेजी थी। वहीं अब बची शेष राशि के 250 रुपए 23 अक्टूबर को भाईदूज पर्व पर भेजे जाएंगे।

नवंबर से खाते में एक साथ आएंगे 1500 रुपए

बता दें कि सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने ऐलान किया था कि लाड़ली बहना योजना के तहत जल्द ही लाड़ली बहनों को 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। अपना वादा निभाते हुए सीएम ने अकटूबर से ही इस बढ़ी हुई राशि को देना शुरू कर दिया है। हालांकि इस महीने ये राशि दो बार में लाड़ली बहनों के खातों में भेजी गई है। जिसका एक हिस्सा 1250 रुपए दिया जा चुका है।

वहीं दूसरा हिस्सा 23 अक्टूबर को प्रदेश की लाड़ली बहनों के खाते (Ladli Behna Yojana 2025) में आएगा। वहीं नवंबर महीने से 1500 रुपए की राशि एक साथ लाड़ली बहना योजना के खातों में आएगी। 29वीं किस्त जारी करते हुए सीएम मोहन यादव ने घोषणा की थी कि अब धीरे-धीरे ये राशि बढ़ाई जाएगी। सिंहस्थ 2028 तक इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी Ladli Behna Yojana

लाड़ली बहना योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी।

कहां से हुआ शुभारंभ

--शुरुआत- 5 मार्च 2023, भोपाल से

--क्यों शुरू की गई थी लाड़ली बहना योजना- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना, परिवार में सम्मान दिलाना तथा पोषण सुधारना

--पूर्व सीएम शिवराज की योजना को आगे बढ़ा रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मासिक आर्थिक सहायता

-- शुरुआत- 1000 रुपए

--2023 अक्टूबर से - 1250 रुपए

-- 2025 नवंबर- 1500 रुपए का ऐलान

-- रक्षाबंधन पर बोनस- जुलाई 2025 की किस्त के साथ 250 रुपए का शगुन, पिछले साल भी मिला था बोनस, इस बोनस की शुरुआत भी शिवराज सिंह ने अपने शासनकाल में ही की थी।

-- दीपावली 2025 की भाईदूज पर भी 250 रुपए का शगुन: अब दीपावली की भाईदूज पर भी मोहन यादव ने लाड़ली बहनों (Ladli Behna Yojana 2025) को बोनस और शगुन के रूप में 250 रुपए भेजने की तैयारी कर ली है।

-- नवंबर 2025 से लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़कर हुई 1500 रुपए- खाते में एक साथ आएगी ये राशि।

लाड़ली बहना योजना की पात्र कौन?

उम्र- 21-60 साल

स्थिति- विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता

निवास- मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य

आय सीमा- सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम

परिवार में कोई आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी या पेंशनर नहीं होना चाहिए।

परिवार के नाम पर पांच एकड़ जमीन से कम कृषि भूमि और निजी चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।

महिला का खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

कब आती है लाडली बहना योजना की किस्त?

लाड़ली बहना योजना की किस्त हर महीने की 10-15 तारीख के बीच पात्र महिला के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है।

लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन (फिलहाल बंद)

लाड़ली बहना योजना (Ladli Bhena yojana 2025) के लिए आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में बंद है। अगस्त 2023 के बाद से अब तक नए पंजीयन नहीं किए जा रहे हैं। पहले आवेदन MP Online, समग्र पोर्टल और ग्राम पंचायत/वार्ड कैंप के माध्यम से किए गए थे।

ये भी पढ़ें

सेवा का बाजार…यहां सबसे सस्ता राशन, ताकि खुशियों से भरी रहे गरीब-मजदूरों की दीपावाली
Patrika Special News
Diwali 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2025 09:46 am

Published on:

21 Oct 2025 09:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लाड़ली बहना योजना के 1.26 करोड़ खाते होंगे फुल, भाईदूज पर सीएम भेजेंगे शगुन

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं पात्र हूं, लेकिन लाड़ली बहना योजना का नहीं मिल रहा लाभ’, सरकारी विभागों में शिकायतों का अंबार

Madhya Pradesh news
भोपाल

चक्रवातीय तूफान एक्टिव; एमपी में अगले 4 दिन कई जिलों में बारिश, IMD का अलर्ट

Rain Alert In MP
भोपाल

एमपी में गोवर्धन पर्व की धूम, गौशालाओं में मंत्री-विधायक करेंगे पूजा

Govardhan Festival
भोपाल

एमपी के पूर्व सीएम शिवराजसिंह का बड़ा ऐलान, किस्से कहानियों में बताएंगे प्राइवेट और पब्लिक लाइफ की बातें

Shivraj Singh will reveal new things about his private and public life
भोपाल

सीएम मोहन यादव ने की लक्ष्मी पूजा, इस शहर में मनाएंगे दीवाली

CM Mohan Yadav will celebrate Diwali in Ujjain
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.