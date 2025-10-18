सेवा का बाजार…यहां सबसे सस्ता राशन, ताकि खुशियों से भरी रहे गरीब-मजदूरों की दीपावाली

MP News: जितेंद्र वर्मा@patrika.com: महंगाई के इस दौर में मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम शहर के पान बाजार, परचून गली में 80 साल की पुरानी किराना दुकानों पर मजदूरों के घर दीपावली मनाने के लिए आज भी मात्र 70 रुपए की राशन पुड़िया मिलती है। दुकानदारों को भले ही इस पर कोई लाभ न होता हो, लेकिन इस पुडिय़ा में इतना सामान होता है कि मजदूर त्योहार के मौके पर अपने घर में पूड़ी, सजी और थोड़ी-सी मिठाई बनाकर खा सके। यह परंपरा आज भी दुकानदारों के सेवा भाव और मानवीय संवेदना की मिसाल बनी हुई है।