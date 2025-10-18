Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

सेवा का बाजार…यहां सबसे सस्ता राशन, ताकि खुशियों से भरी रहे गरीब-मजदूरों की दीपावाली

MP news: मजदूरों से शुरू हुआ था ये 80 साल पुराना बाजार, यहां मामूली कीमत पर बिकता है सामान, ताकि गरीब, मजदूरों और लाचारों की भी खुशियों से भरी हो दीपावाली...

2 min read

नर्मदापुरम

image

Sanjana Kumar

Oct 18, 2025

Diwali 2025

Diwali 2025

MP News: जितेंद्र वर्मा@patrika.com: महंगाई के इस दौर में मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम शहर के पान बाजार, परचून गली में 80 साल की पुरानी किराना दुकानों पर मजदूरों के घर दीपावली मनाने के लिए आज भी मात्र 70 रुपए की राशन पुड़िया मिलती है। दुकानदारों को भले ही इस पर कोई लाभ न होता हो, लेकिन इस पुडिय़ा में इतना सामान होता है कि मजदूर त्योहार के मौके पर अपने घर में पूड़ी, सजी और थोड़ी-सी मिठाई बनाकर खा सके। यह परंपरा आज भी दुकानदारों के सेवा भाव और मानवीय संवेदना की मिसाल बनी हुई है।

मजदूरों से शुरू हुआ बाजार (Narmadapuram market history facts)

अंग्रेजी हुकूमत के दौर में शहर के मध्य में व्यापारियों ने परचून की दुकानें खोली थीं। तब गरीब, मजदूर और निम्नवर्गीय लोग दिनभर मेहनत कर शाम को इन्हीं दुकानों से राशन लेकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। आज भी इस बाजार की 80 प्रतिशत ग्राहकी मजदूरों की ही है।

दुकानदार मजदूर ग्राहकों को भगवान समान मानते हैं। दीपावली पर विशेष रूप से 70 रुपए में दाल, चावल, तेल, मसाले, गुड़ और बेसन की लगभग 400 ग्राम की पुडिय़ा तैयार करते हैं। इस पुडिय़ा से मजदूर परिवार पूड़ी, सब्जी, दाल-चावल और बेसन से मिठाई बनाकर दिवाली कात्योहार मना सकते हैं। इससे उनके घर में भी खुशियों के दीप जलते हैं।

कोई मजदूर मायूस नहीं लौटता

एमपी के नर्मदापुरम की इस मार्केट में कई बार मजदूरों के पास राशन के लिए पैसे भी नहीं होते, लेकिन दुकानदार उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। दुकानदार नारायण खंडेलवाल बताते हैं कि लगभग 80 साल पहले हमारा व्यापार इन्हीं मजदूरों से शुरू हुआ था। उनके सुख-दुख में साथ देना ही हमारा धर्म है। जब भी जरूरत होती है, हम सामथ्र्य अनुसार उनकी मदद करते हैं।

कोरोना काल में भी निभाई इंसानियत

कोरोना महामारी के कठिन दौर में भी इन दुकानदारों ने मजदूरों का साथ नहीं छोड़ा। उस समय उन्होंने मात्र 20 रुपए में राशन पुड़िया देकर गरीबों की सहायता की। कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त में भी राशन दिया गया।

ये भी पढ़ें

Dhanteras 2025: 50 हजार करोड़ का होगा सोना-चांदी का कारोबार, धड़ाम से गिरे भाव
भोपाल
Dhanteras 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

Updated on:

18 Oct 2025 10:44 am

Published on:

18 Oct 2025 09:15 am

Hindi News / Patrika Special / सेवा का बाजार…यहां सबसे सस्ता राशन, ताकि खुशियों से भरी रहे गरीब-मजदूरों की दीपावाली

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: कमी बताकर 2.5 लाख आवेदन लौटाए, 96 हजार लम्बित, अब 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे गिवअप

जयपुर

Diwali 2025: 62 साल बाद दीपावली पर दुर्लभ योग, 1963 में भाईदूज एक माह बाद मनानी पड़ी थी, जानिए इस बार कब करें लक्ष्मी पूजन?

diwali 2024
Patrika Special News

राजस्थान में मेयर चुनाव का नया फॉर्मूला: जनता सीधे चुनेगी महापौर, 16 साल बाद नियम बदलने की तैयारी?

mayor elections in Rajasthan
Patrika Special News

हिंगोट युद्ध: क्या है ‘आग के गोले’ बरसाने वाली सैकड़ों साल पुरानी परंपरा, जानें सबकुछ

Hingot Yudh
Patrika Special News

Headache Warning Signs : सिरदर्द कब खतरनाक हो सकता है?

Headache Warning Signs
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.