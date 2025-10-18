Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Dhanteras 2025: 50 हजार करोड़ का होगा सोना-चांदी का कारोबार, धड़ाम से गिरे भाव

Dhanteras 2025: 25 टन सोने की बिक्री का अनुमान, जिसकी मौजूदा भाव से अनुमानित कीमत 32,500 करोड़ रुपए, 1000 टन चांदी की बिक्री हो सकती है, जिसकी मौजूदा कीमत 18,000 करोड़ रुपए के आसपास..

3 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 18, 2025

Dhanteras 2025

Dhanteras 2025: भोपाल. धनतेरस की पूर्व संध्या पर सोने की खरीदारी करतीं महिलाएं। फोटो: अजय शर्मा

Dhanteras 2025: दिवाली का त्योहार इस बार व्यापार जगत और लोगों के लिए अपार खुशियां लेकर आया है। देशभर के बाजारों में अभूतपूर्व भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाजार मानो 'जीवन की हलचल और उत्साह का साक्षात प्रतीक' बन गए हैं। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, चेन्नई, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से लेकर कस्बों तक में व्यापारी बिक्री में व्यस्त हैं।

मध्यप्रदेश में बीते साल के मुकाबले 25 से 30% तक ग्रोथ के साथ कारोबार 25 से 30 हजार करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। खास यह भी है कि सितंबर में जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है। सितंबर 2024 में प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन 3,095 करोड़ था। अब 3,737 करोड़ पर पहुंच गया। व्यापारियों के संगठन कैट और ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर देश में 50,000 करोड़ से ज्यादा के सोना-चांदी बिकने की उम्मीद है।

क्यों खास इस बार की दीवाली

जीएसटी कटौती: सरकार ने 12% और 28% स्लैब को खत्म कर सिर्फ दो स्लैब 5% व 18% रखे हैं। इससे करीब 95% चीजें सस्ती हुई है। इससे खरीदारों में जोश है व बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है।

बेहतर मानसून: इस साल अच्छे मानसून से लोगों को लगातार बढ़ती तेज महंगाई से राहत मिली है और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरों में भी मांग बढ़ी है, जो त्योहारी खरीदारी को बूस्ट कर रहा है।

इनकम टैक्स राहत: अब 12 लाख रुपए सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे लोगों की बचत बढ़ी है, साथ ही आय में भी इजाफा हुआ है, जिससे लोग जमकर खर्च कर रहे हैं।

कितनी बढ़ेगी बिक्री

कार: जीएसटी 28% से घटकर 18% होने और सेस हटने से धनतेरस पर कारों की बिक्री 20% से 35% तक बढ़ने का अनुमान। मकान: बिल्डर्स को मकानों की बिक्री में 5% से 15% तक इजाफा होने की उम्मीद है।

फर्नीचर, पेंट, फिटिंग्स, घरेलू उपकरण की बिक्री बढ़ने से होम अपग्रेड की मांग बढ़ी है।

सोना-चांदी: कीमत आसमान पर पहुंचने के बावजूद इस साल बिक्री 20 से 25% बढऩे की उम्मीद है। कैट ने कहा कि धनतेरस पर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के सोना-चांदी की बिक्री होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स-घरेलू उपकरण: जीएसटी कटौती से टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बिक्री 30% बढऩे की उम्मीद है।

10,800 तक लुढ़की चांदी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमतों में 6% गिरावट आने से भारत में एमसीएक्स पर वायदा बाजार में चांदी 10,800 रुपए से अधिक टूट गई। एमसीएक्स पर एक किलो चांदी की कीमत 7% गिरकर 1,57,300 रुपए पर आ गई जो शुक्रवार की सुबह अपने ऑल-टाइम हाई 1,70,415 रुपए पर पहुंच गई थी।

सोना भी टूटा

एमसीएक्स पर सोना भी 2800 रुपए टूटकर 1,27,000 रुपए पर आ गया। भारी बिकवाली से इनकी कीमतें घटी हैं। ग्लोबल मार्केट और एमसीएक्स पर कीमतें घटने से शनिवार को धनतेरस पर सर्राफा बाजार में भी सोने-चांदी की कीमतें घटने की उम्मीद है। अमरीका में क्रेडिट क्वालिटी और चीन-अमरीका व्यापार विवाद को लेकर चिंताएं कम हुईं, जिससे सोने और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्ति की मांग घटी है।

कारोबार में सेंटीमेंट का महत्व

कारोबार में सेंटीमेंट का महत्व है। लोग खरीदने का मन बना रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन 4,100 करोड़ के पार हो सकता है। -नवनीत गोयल, पूर्व चीफ कमिश्नर, सीजीएसटी एमपी-सीजी

जीएसटी बचत के कारण कारोबार बढ़ने की उम्मीद

जीएसटी बचत के कारण कारोबार बढऩे की उम्मीद है। मप्र में कारोबार 25 से 30 हजार करोड़ के पार पहुंच सकता है।

-भूपेन्द्र जैन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, कैट

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

