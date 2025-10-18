Dhanteras 2025: 50 हजार करोड़ का होगा सोना-चांदी का कारोबार, धड़ाम से गिरे भाव

मध्यप्रदेश में बीते साल के मुकाबले 25 से 30% तक ग्रोथ के साथ कारोबार 25 से 30 हजार करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। खास यह भी है कि सितंबर में जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है। सितंबर 2024 में प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन 3,095 करोड़ था। अब 3,737 करोड़ पर पहुंच गया। व्यापारियों के संगठन कैट और ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर देश में 50,000 करोड़ से ज्यादा के सोना-चांदी बिकने की उम्मीद है।