सरकारी जमीन पर नियोटेरिक बिल्डर्स का कब्जा, सरकार नींद में… यहां धड़ल्ले बिक रहे हैं प्लॉट

बता दें कि ग्वालियरके ओहदपुर में भी नियोटेरिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएलआर रियल एस्टेट समूह) द्वारा विकसित ईस्ट पार्क एवेन्यू टाउनशिप भी विवादों में घिर गई है। इस टाउनशिप में शहर के करोड़पतियों को सभी एनओसी दिखाकर गेटबंद कॉलोनी का सपना बेचा गया, लेकिन जब वे यहां रहने पहुंचे तो उन्हें धोखे का अहसास हुआ। टाउनशिप के बीच से दूसरी कॉलोनी का रास्ता निकाल दिया गया, जिसे लेकर रहवासियों को आंदोलन तक करना पड़ा। इस पर भी प्रशासन खामोश है, सवाल ये कि आखिर बिल्डर को शह कौन दे रहा है? कैसे बेधड़क, बेखौफ वो सरकारी जमीन को बेच पा रहा है? सूत्रों की मानें तो शासन में बैठे अफसर और मंत्रियों की शह पर बिल्डर बेखौफ है...।