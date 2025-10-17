MP में CBN की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की अफीम और डोडा चूरा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

MP News: सीबीएन की टीम ने जब्त किया करोड़ों का 'नशा', वायरल रोल में छिपाकर राजस्थान ले जा रहे थे तस्कर।
MP News: मध्य प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान में करोड़ों रुपए की सैकड़ों किलो अफीम और डोडा चूरा बरामद किया गया है। टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजसमंद-उदयपुर मार्ग पर मंदसौर के नंबर वाली बोलेरो पिकअप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिल रही है कि
बताया जा रहा है कि जावरा सेल को गोपनीय सूचना मिली थी कि मंदसौर का एक तस्कर करीब 400 से 500 किलो तक डोडा चूरा लेकर मारवाड़ की ओर रवाना हुआ था। सूचना मिलते ही सीबीएन नीमच की एक निवारक टीम को संभावित मार्ग के लिए रवाना कर दिया गया। करीब तीन घंटे की सर्चिंग के बाद इस टीम को राजसमंद-उदयपुर मार्ग पर मंदसौर के नंबर वाली संदिग्ध बोलेरो पिकअप नजर आई। टीम ने उसे रोककर तलाशी ली। जांच में अफीम के साथ डोडाचूरा भी बरामद हुआ। मौके से पुलिस ने पिकअप में सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर पिकअप भी जब्त की है।
MP का यह मामला 15 अक्टूबर का बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने सीबीएन की टीम को बताया था कि वे पिकअप वाहन में लाइट वारयरिंग रोल्स लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब टीम ने उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो वे टूट गए और पूरा सच स्वीकार कर लिया।
सख्ती से पूछताछ के बाद जब उन्होंने सच उगला, तब टीम ने पिकअप में रखे विशेष रूप से पैक किए गए रोल्स खोले… रोल्स में छिपाई गई थैलियों में अफीम और डोडा चूरा छिपाकर रखा गया था। तलाशी लेने पर टीम को ऐसी 29 थैलियां मिलीं। इन थैलियों में 434.400 किलो डोडा चूरा पाया गया।
बरामद अफीम, डोडा चूरा और अन्य सामग्रियों के साथ ही टीम ने पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया है। टीम ने दोनों तस्करों को अधिनियम 1985 के प्रासांगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
