Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

MP में CBN की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की अफीम और डोडा चूरा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

MP news: वायर रोल्स में स्पेशल तरीके से पैक की गई थी करोड़ों की अफीम और डोडा चूरा, सीबीएन की बड़ा कार्रवाई

2 min read

रतलाम

image

Sanjana Kumar

Oct 17, 2025

MP News

MP News: सीबीएन की टीम ने जब्त किया करोड़ों का 'नशा', वायरल रोल में छिपाकर राजस्थान ले जा रहे थे तस्कर।

MP News: मध्य प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान में करोड़ों रुपए की सैकड़ों किलो अफीम और डोडा चूरा बरामद किया गया है। टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजसमंद-उदयपुर मार्ग पर मंदसौर के नंबर वाली बोलेरो पिकअप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिल रही है कि

यहां पढ़ें पूरा मामला

बताया जा रहा है कि जावरा सेल को गोपनीय सूचना मिली थी कि मंदसौर का एक तस्कर करीब 400 से 500 किलो तक डोडा चूरा लेकर मारवाड़ की ओर रवाना हुआ था। सूचना मिलते ही सीबीएन नीमच की एक निवारक टीम को संभावित मार्ग के लिए रवाना कर दिया गया। करीब तीन घंटे की सर्चिंग के बाद इस टीम को राजसमंद-उदयपुर मार्ग पर मंदसौर के नंबर वाली संदिग्ध बोलेरो पिकअप नजर आई। टीम ने उसे रोककर तलाशी ली। जांच में अफीम के साथ डोडाचूरा भी बरामद हुआ। मौके से पुलिस ने पिकअप में सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर पिकअप भी जब्त की है।

MP का यह मामला 15 अक्टूबर का बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने सीबीएन की टीम को बताया था कि वे पिकअप वाहन में लाइट वारयरिंग रोल्स लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब टीम ने उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो वे टूट गए और पूरा सच स्वीकार कर लिया।

रोल्स की गई थैलियों से निकला अफीम, डोडा चूरा

सख्ती से पूछताछ के बाद जब उन्होंने सच उगला, तब टीम ने पिकअप में रखे विशेष रूप से पैक किए गए रोल्स खोले… रोल्स में छिपाई गई थैलियों में अफीम और डोडा चूरा छिपाकर रखा गया था। तलाशी लेने पर टीम को ऐसी 29 थैलियां मिलीं। इन थैलियों में 434.400 किलो डोडा चूरा पाया गया।

अफीम, डोडा चूरा जब्त समेत पिकअप जब्त, आगे की कार्रवाई शुरू

बरामद अफीम, डोडा चूरा और अन्य सामग्रियों के साथ ही टीम ने पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया है। टीम ने दोनों तस्करों को अधिनियम 1985 के प्रासांगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

MP Breaking: एमपी के 5 लाख कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, प्रमोशन को लेकर मंत्रालय में बड़ी बैठक
भोपाल
MP News Meeting on Promotion in Ministry CS Anurag Jain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 01:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / MP में CBN की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की अफीम और डोडा चूरा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला अस्पताल में युवक ने काटा जमकर बवाल, दो पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा

MP News
रतलाम

झोलाछाप के इलाज से खतरे में मासूम, क्लीनिक छोड़ भागा फर्जी डॉक्टर, सील किया

MP News
रतलाम

दीपावली पर यात्रियों को रेलवे की सौगात, जयपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

train
रतलाम

8 लेन एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा: खड़े ट्रक में जा घुसी पिकअप, मौके पर ड्राइवर की मौत

रतलाम

नौकरी करने के लिए गुजरात जा रहे मजदूरों को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत

mp news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.