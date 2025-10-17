MP में CBN की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की अफीम और डोडा चूरा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि जावरा सेल को गोपनीय सूचना मिली थी कि मंदसौर का एक तस्कर करीब 400 से 500 किलो तक डोडा चूरा लेकर मारवाड़ की ओर रवाना हुआ था। सूचना मिलते ही सीबीएन नीमच की एक निवारक टीम को संभावित मार्ग के लिए रवाना कर दिया गया। करीब तीन घंटे की सर्चिंग के बाद इस टीम को राजसमंद-उदयपुर मार्ग पर मंदसौर के नंबर वाली संदिग्ध बोलेरो पिकअप नजर आई। टीम ने उसे रोककर तलाशी ली। जांच में अफीम के साथ डोडाचूरा भी बरामद हुआ। मौके से पुलिस ने पिकअप में सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर पिकअप भी जब्त की है।