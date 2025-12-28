पहल: जीतो लेडीज विंग ने हाथों से पैटिंग कर बांटी कपड़े की थैलिया

रतलाम. प्लास्टिक से फैलते प्रदूषण और दुष्परिणाम के कारण नागरिकों के साथ अब पशुओं की भी जान पर बन रही हैं। इसके अन्तर्गत शहर की महिला ग्रुप जीतो लेडीज विंग ने कपड़े की थैलिया बनाकर वितरण कर लोगों को जागरूक किया है। सदस्यों ने कपड़े के ऊपर हाथों से पेंटिंग बनाकर नागरिकों को प्लास्टिक के उपयोग से बचने की सलाह दी।



विंग चेयर पर्सन संध्या गांधी ने बताया कि नागरिकों ने कपड़े से बने थैलिया उपयोग करने की शपथ भी ली। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से नागरिकों को अवगत करवाने तथा प्लास्टिक की जगह उसके विकल्प कपड़े व कागज का उपयोग करने के उद्देश्य से जीतो लेडीज विंग की ओर से बिबड़ौद में माय बैग माय स्टाइल योजना के अन्तर्गत नागरिकों को कपड़े से निर्मित थैलिया वितरित की गई।





ये विंग की सदस्याएं रही मौजूद

इस अवसर पर विंग की ऊषा भंडारी, सुनीता मूणत, राखी मेहता, योगीशा बरमेचा, मोनू कोठारी, रचना चौरडिय़ा, ललिता पटवा, रितिका संघवी, रीता नलवाया, कीर्ति गांधी, अदिति गांधी, ललिता पाटौदी, सुरभि लुनिया, पायल बरबेटा, अलका पोरवाल, शताक्षी गांधी आदि मौजूद थे।





मंत्री काश्यप ने भी सराहा

क्लब सदस्यों को मंत्री चैतन्य काश्यप, मुकेश जैन, निर्मल लुनिया ने भी सराहा। बिबडौद तीर्थ में विराजित संत भगवंत ने भी जीतो लेडिस विंग के प्रोजेक्ट को समझा व सराहा है। कहा कि प्लास्टिक का उपयोग नागरिकों को बंद करना चाहिए।