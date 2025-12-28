28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

पहल: जीतो लेडीज विंग ने हाथों से पैटिंग कर बांटी कपड़े की थैलिया

रतलाम. प्लास्टिक से फैलते प्रदूषण और दुष्परिणाम के कारण नागरिकों के साथ अब पशुओं की भी जान पर बन रही हैं। इसके अन्तर्गत शहर की महिला ग्रुप जीतो लेडीज विंग ने कपड़े की थैलिया बनाकर वितरण कर लोगों को जागरूक किया है। सदस्यों ने कपड़े के ऊपर हाथों से पेंटिंग बनाकर नागरिकों को प्लास्टिक के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Dec 28, 2025

Plastic Band News ratlam

विंग चेयर पर्सन संध्या गांधी ने बताया कि नागरिकों ने कपड़े से बने थैलिया उपयोग करने की शपथ भी ली।

रतलाम. प्लास्टिक से फैलते प्रदूषण और दुष्परिणाम के कारण नागरिकों के साथ अब पशुओं की भी जान पर बन रही हैं। इसके अन्तर्गत शहर की महिला ग्रुप जीतो लेडीज विंग ने कपड़े की थैलिया बनाकर वितरण कर लोगों को जागरूक किया है। सदस्यों ने कपड़े के ऊपर हाथों से पेंटिंग बनाकर नागरिकों को प्लास्टिक के उपयोग से बचने की सलाह दी।

विंग चेयर पर्सन संध्या गांधी ने बताया कि नागरिकों ने कपड़े से बने थैलिया उपयोग करने की शपथ भी ली। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से नागरिकों को अवगत करवाने तथा प्लास्टिक की जगह उसके विकल्प कपड़े व कागज का उपयोग करने के उद्देश्य से जीतो लेडीज विंग की ओर से बिबड़ौद में माय बैग माय स्टाइल योजना के अन्तर्गत नागरिकों को कपड़े से निर्मित थैलिया वितरित की गई।


ये विंग की सदस्याएं रही मौजूद
इस अवसर पर विंग की ऊषा भंडारी, सुनीता मूणत, राखी मेहता, योगीशा बरमेचा, मोनू कोठारी, रचना चौरडिय़ा, ललिता पटवा, रितिका संघवी, रीता नलवाया, कीर्ति गांधी, अदिति गांधी, ललिता पाटौदी, सुरभि लुनिया, पायल बरबेटा, अलका पोरवाल, शताक्षी गांधी आदि मौजूद थे।


मंत्री काश्यप ने भी सराहा
क्लब सदस्यों को मंत्री चैतन्य काश्यप, मुकेश जैन, निर्मल लुनिया ने भी सराहा। बिबडौद तीर्थ में विराजित संत भगवंत ने भी जीतो लेडिस विंग के प्रोजेक्ट को समझा व सराहा है। कहा कि प्लास्टिक का उपयोग नागरिकों को बंद करना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 10:28 pm

Published on:

28 Dec 2025 10:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / पहल: जीतो लेडीज विंग ने हाथों से पैटिंग कर बांटी कपड़े की थैलिया

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मधुमेह जांच की 38 सहयोगी संस्थाओं का सम्मान

Sugar News Ratlam
रतलाम

6.44 लाख किसानों पर मेहरबान हुई मध्यप्रदेश सरकार, अतिरिक्त लाभ के रूप में दिए 1292 करोड़ रुपए

6.44 lakh farmers in MP received Rs 1292 crore under the Bhavantar scheme
रतलाम

#Ratlam में जैन संत ने बताया संसार की कई बीमारियों का कारण

Jain Saint News Ratlam
रतलाम

यूरिया खाद मामला: किसान टोकन लेने तहसील कार्यालय सूचना तक नहीं आए

Urea Fertilizer News
रतलाम

एमपी में जिंदा बेटे का मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बनाया तो युवक ने 'सरकारी दफ्तर' में लगाई आग

ratlam
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.