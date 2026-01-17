17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

MP में बनेगा आधुनिक ‘सेटेलाइट स्टेशन’, लोगों से ली जाएगी जमीन

Satellite Station: एमपी की इस रेलवे स्टेशन पर लगातार बढ़ रही यात्रियों की भीड़ अब बड़ी रेल योजना की वजह बनने जा रही है। सेटेलाइट स्टेशन और शहर का रेल नक्शा बदलने की तैयारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Jan 17, 2026

Gwalior Birla Nagar Railway Station to Become Satellite Station MP News

Birla Nagar Railway Station to Become Satellite Station (फोटो- गूगल मैप फोटो)

MP News: ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बढ़ रही भीड़ का बोझ हल्का किया जाएगा। इसके लिए बिरलानगर रेलवे स्टेशन को सेटेलाइट स्टेशन (Satellite Station) के तौर पर तैयार करने की पहल शुरू हो रही है। इसके अलावा सिथौली और बिरला नगर के रेलवे स्टेशन का विकास का प्रस्ताव भी रेल मुख्यालय को भेजा गया है।

रेल अधिकारियों का कहना है बिरलानगर रेलवे स्टेशन (Birla Nagar Railway Station) को आने वाले दिनों में ग्वालियर का सहायक स्टेशन बनाया जाएगा। इसका ब्लू प्रिंट लगभग तैयार है। इसमें प्लेटफार्म की गिनती, ट्रैक को सुधारने, सिग्लन और रेलों के परिचालन की क्षमता बढ़ाने के साथ मुसाफिरों को जरुरी सुविधाओं का विस्तार का प्लान शामिल किया गया है। इस प्रस्ताव को रेल मुख्यालय में परखा जाएगा। इसमें सबसे अहम कड़ी जगह है। मुख्यालय यह तय करेगा कि भविष्य को देखते हुए कितनी भूमि की जरुरत होगी।

यहां पड़ेगी भूमि अधिग्रहण की जरूरत

रेल अधिकारियों की नजर में पूरे प्रोजेक्ट में बिरलानगर रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए जमीन की जरुरत होगी इसके लिए प्रदेश शासन के सहयोग लिया जाएगा। सिथौली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म की गिनती और मुसाफिरों की सुविधाओं को बढ़ाने का खाका खींचा गया है। इन दोनों रेलवे स्टेशन का दायरा बढने से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों दवाब काफी कम होगा।

मंजूरी का इंतजार

बिरलानगर और सिथौली रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाए इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। आने वाले दिनों में इन दोनों स्टेशन को ग्वालियर स्टेशन का वैकल्पिक और मददगार बनाने की योजना है। रेल मुख्यालय से प्रस्ताव की मंजूरी का इंतजार है।- अनिरुद्ध कुमार, मंडल रेल प्रबंधक (MP News)

ये भी पढ़ें

बड़ा मामला: MP में यहां पानी की टंकी में डाला गया ‘मल’, रोकी गई सप्लाई
टीकमगढ़
Water Tank Contamination Sewage Dumped in Drinking Water Tikamgarh MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 03:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / MP में बनेगा आधुनिक ‘सेटेलाइट स्टेशन’, लोगों से ली जाएगी जमीन

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में शराब के एक-एक कतरे का होगा हिसाब, बनेगी हर बोतल की कुंडली

Smart Hologram to be installed for Liquor Bottle tracking MP News
ग्वालियर

बेबी शॉवर, बैचलर और आफ्टर पार्टी पर लगा बैन, शादी करने पर मिलेगा 21 हजार

Maheshwari mahasabha baby shower bachelor party ban early marriage incentive mp news
ग्वालियर

ग्वालियर का हरमन: ताइक्वांडो में भारत का भविष्य का स्टार

भारत के भविष्य के ताइक्वांडो चैंपियन की कहानी
ग्वालियर

माधवराव सिंधिया मेले में होगा रोमांचक दंगल, जीत के लिए भिड़ेंगे पहलवान

मेले का आकर्षण बनेगा दंगल, राज्य और जिला स्तरीय मुकाबले होंगे
ग्वालियर

4 से 7 फरवरी तक महाराजपुरा एयरबेस, सेना छावनी और बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में होगा अभ्यास

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.