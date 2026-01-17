17 जनवरी 2026,

शनिवार

टीकमगढ़

बड़ा मामला: MP में यहां पानी की टंकी में डाला गया ‘मल’, रोकी गई सप्लाई

MP News: इंदौर की दूषित पानी से मौतों की खबरों के बीच टीकमगढ़ के एक गांव में पेयजल टंकी में मैला डालने का मामला सामने आया है। खबर फैलते ही गांव में दहशत मच गई।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akash Dewani

Jan 17, 2026

Water Tank Contamination Sewage Dumped in Drinking Water Tikamgarh MP News

Water Tank Contamination in tikamgarh (फोटो- Patrika.com)

Water Tank Contamination: इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों की खबरें लोगों को अब तक विचलित किए हुई थी तो शुक्रवार को टीकमगढ़ के ग्राम पंचायत मनेथा के गोवा पूर्वी ग्राम में बनी पानी की टंकी में असामाजिक तत्वों द्वारा मैला डालने का ऑडियो सामने आया। ऐसे में गांव में हड़कंप सा मच गया और लोगों ने अपने घरों में रखे पानी को बाहर फेंक दिया। वहीं मामला सामने आने पर सतर्क हुए एसडीएम ने टंकी से पेयजल की सप्लाई रोक दी है और इसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। (MP News)

टंकी में डाला गया मल, ऑडियो वायरल

ग्राम गोवा पूर्वी में नलजल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। इसी टंकी से पूरे गांव में पानी की सप्लाई की जाती है। शुक्रवार को इस टंकी में मैला डालने की खबर सामने आई। गांव के ही देवेन्द्र यादव ने सरपंच को फोन कर इसकी सूचना दी थी कि उन्होंने अपने साथियों के साथ पानी की टंकी में मैला डाल दिया है। कल से पानी सप्लाई मत करवाना। यह जानकारी लगते ही सरपंच ने इसकी शिकायत एसडीएम से की और इसका ऑडियो भी उन्हें भेज दिया।

बंद कराई सप्लाई

यह खबर सामने आते ही एसडीएम अशोक कुमार सेन ने तत्काल ही जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए और पेयजल की सप्लाई बंद कराने को कहा। साथ ही इसकी शिकायत थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी देवेंद्र यादव की तलाश की, लेकिन वह फरार हो गया था। वहीं सूचना मिलते ही नलजल के अधिकारियों ने टंकी से पानी का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए लैब में भेज दिया है। यहां से रिपोर्ट आने के बाद ही गांव में पानी की सप्लाई करने के निर्देश दिए गए है।

लोगों ने फेंका पानी

वहीं गांव में टंकी में गैला डालने की खबर के बाद लोग अंदर ही अंदर घृणित होते दिख और उन्होंने घरों में जमा किए गए पानी को बाहर सड़कों पर फेंक दिया। इसके बाद अपने बर्तनों को अच्छे से साफा किया और बाहर से पानी लाते दिखाई दिए। इस घटना से पूरे गांव को परेशान कर दिया है। लोगों ने ऐसा कृत्य करने वाले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। (MP News)

पेयजल सप्लाई रोकी, की जाएगी कार्रवाई

सूचना पर गांव में पानी की सप्लाई रोक दी गई है। इसकी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस खबर को फैलाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यदि जांच में यह खबर सही पाई जाती है तो आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। - अशोक कुमार सैन, एसडीएम, पृथ्वीपुर

थाने में दिया है आवेदन

4 रोक कर टंकी से पानी का सैंपल लिया गया है। इसके केशरीगंज लैब भेज कर जांच कराई गई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। ऑडियो वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने में आवेदन दिया है। गांव में पेयजल की सप्लाई।- संदीप भारद्वाज, प्रभारी, जल निगम

Published on:

17 Jan 2026 02:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / बड़ा मामला: MP में यहां पानी की टंकी में डाला गया ‘मल’, रोकी गई सप्लाई

