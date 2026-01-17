बड़ा मामला: MP में यहां पानी की टंकी में डाला गया ‘मल’, रोकी गई सप्लाई

यह खबर सामने आते ही एसडीएम अशोक कुमार सेन ने तत्काल ही जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए और पेयजल की सप्लाई बंद कराने को कहा। साथ ही इसकी शिकायत थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी देवेंद्र यादव की तलाश की, लेकिन वह फरार हो गया था। वहीं सूचना मिलते ही नलजल के अधिकारियों ने टंकी से पानी का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए लैब में भेज दिया है। यहां से रिपोर्ट आने के बाद ही गांव में पानी की सप्लाई करने के निर्देश दिए गए है।