बेबी शॉवर, बैचलर और आफ्टर पार्टी पर लगा बैन, शादी करने पर मिलेगा 21 हजार

MP News: मध्य प्रदेश में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर बढ़ते अघोषित प्रहार को लेकर अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा ने बड़ा फैसला लिया है। महासभा ने बेबी शॉवर, बैचलर और ऑफ्टर पार्टी (Baby Shower-Bachelor Party Ban) जैसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ग्वालियर में हुई महासभा का मानना है कि इस तरह के आयोजन पारिवारिक संस्कारों को कमजोर कर रहे हैं। महासभा ने समाज में विवाह की बढ़ती उम्र पर चिंता जताते हुए युवाओं को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया है।