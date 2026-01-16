बेबी शॉवर, बैचलर और आफ्टर पार्टी पर लगा बैन, शादी करने पर मिलेगा 21 हजार

baby shower bachelor party banned by Maheshwari mahasabha (फोटो- AI)
MP News: मध्य प्रदेश में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर बढ़ते अघोषित प्रहार को लेकर अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा ने बड़ा फैसला लिया है। महासभा ने बेबी शॉवर, बैचलर और ऑफ्टर पार्टी (Baby Shower-Bachelor Party Ban) जैसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ग्वालियर में हुई महासभा का मानना है कि इस तरह के आयोजन पारिवारिक संस्कारों को कमजोर कर रहे हैं। महासभा ने समाज में विवाह की बढ़ती उम्र पर चिंता जताते हुए युवाओं को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया है।
इसके तहत 24-25 वर्ष के युवक और 21-22 वर्ष की युवती विवाह करते हैं, तो उस दंपती को महासभा की ओर से 21 हजार रुपए की शगुन राशि दी जाएगी। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा (Maheshwari Mahasabha) के सभापति संदीप काबरा ने बताया कि ये फैसले समाज ने 9 से 11 जनवरी तक जोधपुर में हुए माहेश्वरी महाकुंभ-2026 के दौरान लिए गए। गौरतलब है कि महासभा ने प्री-वेडिंग शूट पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है।
महासभा के अनुसार 'वैदिक भारत से वैश्विक भारत-विजन 2047' की परिकल्पना को साकार करने में नारी शक्ति की भूमिका निर्णायक होगी। महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बहू पढ़ाओ और बेटी परणाओ' अभियान के अंतर्गत देशभर की चयनित महिलाओं को 50 हजार रुपए की सावधि जमा (एफडी) प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
