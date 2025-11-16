Breaking News: एमपी में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी लग्जरी कार, 5 लोगों की मौत

पुलिस के मुताबिक कार (एमपी 07 सीजी 9006) झांसी की ओर से आ रही थी। सिकरौदा चौराहा(Gwalior Road Accident) से आगे निकली थी तभी रेत से भरा ट्रैक्टर और ट्राली उसके सामने आ गई। कार तेज रफ्तार में थी, अचानक ट्रैक्टर ट्राली के सामने आने पर कार का चालक गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाया और कार ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई।