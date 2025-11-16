Patrika LogoSwitch to English

Breaking News: एमपी में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी लग्जरी कार, 5 लोगों की मौत

Gwalior Road Accident: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां रविवार सुबह-सुबह ग्वालियर झांसी हाईवे पर लग्जरी कार रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Nov 16, 2025

Gwalior Road Accident

Gwalior Road Accident (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Gwalior Road Accident: मध्यप्रदेशके ग्वालियर से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां रविवार सुबह-सुबह ग्वालियर झांसी हाईवे पर लग्जरी कार रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। इस हादसे में कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई कार

पुलिस के मुताबिक कार (एमपी 07 सीजी 9006) झांसी की ओर से आ रही थी। सिकरौदा चौराहा(Gwalior Road Accident) से आगे निकली थी तभी रेत से भरा ट्रैक्टर और ट्राली उसके सामने आ गई। कार तेज रफ्तार में थी, अचानक ट्रैक्टर ट्राली के सामने आने पर कार का चालक गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाया और कार ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई।

शवों को निकाला जा रहा बाहर

कार मे पांच लोग सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। पुलिस का कहना है कि सब अंदर फंसे हुए हैं कटर के जरिए कार को काटकर शवों को निकाला जा रहा है।

सड़क हादसे में मृतकों के नाम

  • प्रिंस राजावत
  • विकास शर्मा
  • अभिमन्यु तोमर
  • आदित्य जादोन
  • श्रीकृष्ण राजावत

Updated on:

16 Nov 2025 08:30 am

Published on:

16 Nov 2025 07:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Breaking News: एमपी में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी लग्जरी कार, 5 लोगों की मौत

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

