Breaking News: एमपी में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी लग्जरी कार, 5 लोगों की मौत

Gwalior Road Accident: मध्यप्रदेशके ग्वालियर से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां रविवार सुबह-सुबह ग्वालियर झांसी हाईवे पर लग्जरी कार रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। इस हादसे में कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस के मुताबिक कार (एमपी 07 सीजी 9006) झांसी की ओर से आ रही थी। सिकरौदा चौराहा(Gwalior Road Accident) से आगे निकली थी तभी रेत से भरा ट्रैक्टर और ट्राली उसके सामने आ गई। कार तेज रफ्तार में थी, अचानक ट्रैक्टर ट्राली के सामने आने पर कार का चालक गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाया और कार ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई।
कार मे पांच लोग सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। पुलिस का कहना है कि सब अंदर फंसे हुए हैं कटर के जरिए कार को काटकर शवों को निकाला जा रहा है।
