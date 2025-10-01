मिल गया 4 किलो सोना, मणप्पुरम का असिस्टेंट मैनेजर ही निकला मास्टरमाइंड, ऐसे खुला राज

विकास मूलत: भरतपुर (राजस्थान) का रहने वाला है और कंपनी में पिछले कुछ सालों से पदस्थ है। सहायक मैनेजर होने के कारण कंपनी की तिजोरी की एक चाबी उसके पास रहती थी, जिससे उसे पता था कि तिजोरी ग्राहकों के गहनों से भरी है। करीब डेढ़ महीने से विकास गहने चुराने की योजना बना रहा था। उसने आगरा से 30 हजार रुपये में नकली सोने के गहने खरीदे थे। लेकिन तिजोरी की दूसरी चाबी मैनेजर चंद्रभान के पास होने के कारण वह हाथ नहीं मार पा रहा था। शनिवार को मैनेजर चंद्रभान दूसरी ब्रांच गए थे। विकास ने महिलाकर्मी से चकमा देकर मैनेजर की चाबी मांगी और ब्रांच बंद होने से पहले दोनों चाबियों से तिजोरी को खोलकर छोड़ दिया। रविवार के दिन काम के बहाने दफ्तर पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड को नाश्ता लाने के बहाने बाजार भेजा और तिजोरी में रखे 26 ग्राहकों के गहनों के 28 पैकेट उड़ाकर पिता को बुलाकर सोना थमा दिया।