बड़े बैंक का ‘महा-घोटाला’, सेफ से गायब हो गया ग्राहकों का गिरवी रखा करोड़ों का सोना

MP News: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की डबरा(ग्वालियर) शाखा में बड़ा गोल्ड घोटाला सामने आया है। कंपनी की आंतरिक ऑडिट में खुलासा हुआ कि 26 ग्राहकों का करीब 4 किलो 380 ग्राम असली सोना नकली सोने से बदल दिया गया। घोटाले की कुल राशि लगभग 4.5 करोड़ आंकी गई है। घोटाला उस समय सामने आया जब ग्राहक रामवीर करन पत्नी के जेवर लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि ढाई लाख रुपये लोन के लिए जेवर गिरवी रखे थे, लेकिन जब पैकेट खोला गया तो उसमें नकली गहने निकले। इसके बाद शाखा के 8 लॉकरों की जांच की गई, जिनमें से 26 पैकेट फर्जी पाए गए। मामला गंभीर होते ही कंपनी के एरिया मैनेजर और विजिलेंस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ प्रबंधन को रिपोर्ट दी।