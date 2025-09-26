Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

बड़े बैंक का ‘महा-घोटाला’, सेफ से गायब हो गया ग्राहकों का गिरवी रखा करोड़ों का सोना

MP News: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की डबरा(ग्वालियर) शाखा में बड़ा गोल्ड घोटाला सामने आया है। कंपनी की आंतरिक ऑडिट में खुलासा हुआ कि 26 ग्राहकों का करीब 4 किलो 380 ग्राम असली सोना नकली सोने से बदल दिया गया।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Sep 26, 2025

gold scam in Manappuram Finance
Gold scam in Manappuram Finance (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की डबरा(ग्वालियर) शाखा में बड़ा गोल्ड घोटाला सामने आया है। कंपनी की आंतरिक ऑडिट में खुलासा हुआ कि 26 ग्राहकों का करीब 4 किलो 380 ग्राम असली सोना नकली सोने से बदल दिया गया। घोटाले की कुल राशि लगभग 4.5 करोड़ आंकी गई है। घोटाला उस समय सामने आया जब ग्राहक रामवीर करन पत्नी के जेवर लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि ढाई लाख रुपये लोन के लिए जेवर गिरवी रखे थे, लेकिन जब पैकेट खोला गया तो उसमें नकली गहने निकले। इसके बाद शाखा के 8 लॉकरों की जांच की गई, जिनमें से 26 पैकेट फर्जी पाए गए। मामला गंभीर होते ही कंपनी के एरिया मैनेजर और विजिलेंस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ प्रबंधन को रिपोर्ट दी।

सीसीटीवी के फुटेज से होगा खुलासा

gold scam in Manappuram Finance (फोटो सोर्स : पत्रिका)

मणप्पुरम फाइनेंस(Gold Scam in Manappuram Finance) के दफ्तर में सीसीटीवी लगे हैं। पुलिस का कहना है कैमरे के फुटेज से गहनों के हेरफेर की कहानी खुल सकती है हालांकि अभी तक कंपनी ने फुटेज नहीं दिए हैं।

मिलीभगत की आशंका

असली सोना बदलकर नकली गहने रखने में कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता है। मामले की जांच की जा रही है।- जयराज कुबेर, एएसपी देहात

मैनेजर और डिप्टी मैनेजर पर चाबी

कंपनी के एरिया मैनेजर दिव्य रंजन मोहंती ने पुलिस को बताया ऑडिट में सेफ में रखे सोने के गहनों को परखा जाता है। इसके लिए गहनों पर केमिकल डालकर उन्हें कसौटी पर घिसकर देखा जाता है। उसमें 4 किलो 3187 ग्राम वजनी सोने के गहने नकली निकले। पुलिस का कहना है सेफ की दो चाबियां है। एक चाबी ब्रांच मैनेजर चंद्रभान और दूसरी चाबी सहायक मैनेजर विकास शर्मा के पास रहती है। इन दोनों की जानकारी के बिना सेफ को खोला नहीं जा सकता। ग्राहक से लिया गया सोना ब्रांच में पदस्थ श्रोती गुप्ता, रोहित गुप्ता और रामनरेश रखने और निकालते हैं। लेकिन कंपनी की अंदरुनी पूछताछ में यह लोग सोना बदलने की बात से इंकार कर रहे हैं।

सवाल: तिजोरी कैसे खुली

सोने के बदले कर्ज लेने वालों का असली सोना बदलने का खेल डबरा थाने के ठीक सामने मणापुरम फाइनेंस कंपनी(Gold Scam in Manappuram Finance) में चला। फाइनेंस कंपनी के ऑडिटर जितेन्द्र कुमार ने ऑडिट किया था। इसमें हिसाब किताब के साथ सेफ (तिजोरी) को खोलकर उसमें रखे सोने को चेक किया तब पता चला कि 18 पैकेट और आठ पेटियों में रखा सोने के असली गहनों की जगह आर्टिफिशियल (नकली) गहने रखे हैं। फर्जीवाड़ा सामने आने पर कंपनी में खलबली मच गई।

ये भी पढ़ें

MLA संजय पाठक से जुड़ी फर्म ने सहारा भूमि खरीद में चुराई स्टाम्प ड्यूटी, फर्जीवाड़ा उजागर
जबलपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 08:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बड़े बैंक का ‘महा-घोटाला’, सेफ से गायब हो गया ग्राहकों का गिरवी रखा करोड़ों का सोना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.