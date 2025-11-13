ग्वालियर से बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, सहेली के साथ कर रही थी वेश्यावृत्ति का धंधा

बांग्लादेशी महिला ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह गरीब परिवार से है। उसका पति दिन-रात उसके साथ मारपीट करता था। पति से प्रताडि़त महिला नौकरी की तलाश में थी। लेकिन नौकरी नहीं मिली। तब एक युवक ने उसे कोलकाता के एजेंट से मिलवाया। इस एजेंट के माध्यम से महिला अनीस से मिली थी। जिसने उसे भारत लाकर कॉल सेंटर में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। लेकिन अब वैश्यावृत्ति के घिनौने धंधे में लगा दिया। अनीस ने ही उसे ग्वालियर के रविंद्र उर्फ छोटू धाकड़ के पास भेजा। वह उसके साथ किराये के फ्लैट में रह रही थी। अनीस का नाम सामने आने के बाद अब पुलिस ने अनीस तक पहुंचने की कवायद तेज कर दी है।