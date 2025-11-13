शिवपुरी में भाई की हत्या की साजिश में फरार एएसआई बर्खास्त, पुलिस ने 10 हजार का इनाम घोषित किया

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, डीसीपी (मुख्यालय) प्रकाश परिहार ने एएसआइ भानुप्रताप सिंह तोमर को अनुशासनहीनता, षड्यंत्र-कारी प्रवृत्ति और कदाचरण के चलते पुलिस सेवा से पृथक किया है। जांच में पता चला कि डीसीपी मुख्यालय कार्यालय में पदस्थ भानु तोमर का सुभाषपुरा थाना, शिवपुरी में हुए गोली कांड में नाम सामने आया था। इस मामले में वह फरार था। स्थानीय पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।