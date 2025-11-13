Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

शिवपुरी में भाई की हत्या की साजिश में फरार एएसआई बर्खास्त, पुलिस ने 10 हजार का इनाम घोषित किया

MP news: भाई की हत्या की साजिश रचने वाले ASI पर एक्शन, पता बताने वाले को एमपी पुलिस देगी 10 हजार रुपए का इनाम...

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 13, 2025

ASI dismissed from police service brother murder conspiracy

ASI dismissed from police service brother murder conspiracy(फोटो: पत्रिका)

MP News: शिवपुरी में हुई भाई की हत्या की साजिश में फरार इंदौर में पदस्थ एएसआइ के लगातार ड्यूटी से गैर हाजिर और षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति के होने पर अधिकारी ने आदेश जारी कर पुलिस सेवा से पृथक कर दिया।

10 हजार का इनाम घोषित

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, डीसीपी (मुख्यालय) प्रकाश परिहार ने एएसआइ भानुप्रताप सिंह तोमर को अनुशासनहीनता, षड्यंत्र-कारी प्रवृत्ति और कदाचरण के चलते पुलिस सेवा से पृथक किया है। जांच में पता चला कि डीसीपी मुख्यालय कार्यालय में पदस्थ भानु तोमर का सुभाषपुरा थाना, शिवपुरी में हुए गोली कांड में नाम सामने आया था। इस मामले में वह फरार था। स्थानीय पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।

23 को हत्या, 24 को दफ्तर में लगाया अंगूठा

पुलिस सूत्रों की मानें तो तोमर के भाई अजय ने पिता पुलिस निरीक्षक हनुमान तोमर की गोली मारकर हत्या की थी। वारदात के समय एएसआइ पर भी अजय ने हमला किया था। इसके बाद उसे जेल हो गई। इस बीच पिता की मौत पर तोमर की पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति हुई। एएसआइ का पद मिला। जुलाई में पैरोल पर छूटे उसके भाई की हत्या हो गई।

एमपी पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश एएसआइ ने रची थी। उसने एक बदमाश की मदद से भाई की हत्या करवाई थी। पता चला कि 24 जुलाई को तोमर ने इंदौर आकर कार्यालय में थंब इंप्रेशन कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, जबकि उसके भाई अजय सिंह की 23 जुलाई को हत्या हुई थी।

