एमपी में बनेंगे खूबसूरत और भव्य झूमर, ग्लास सिटी के रूप में बदल रहा प्रदेश का यह बड़ा शहर

एमपी में बनेंगे खूबसूरत और भव्य झूमर, ग्लास सिटी के रूप में बदल रहा प्रदेश का यह बड़ा शहर

ग्वालियर•Aug 30, 2024 / 05:09 pm• deepak deewan

Gwalior of MP will become Glass City instead of Firozabad of UP मध्यप्रदेश की प्रसिद्धी में अब और नए आयाम जुड़नेवाले हैं। टाइगर स्टेट के रूप में विख्यात एमपी में हर साल करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। अब यहां एक ऐसा उद्योग चालू होनेवाला है जिससे देश विदेश से आनेवाले पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा होगा। प्रदेश में अब नई ग्लास सिटी आकार लेनेवाली है। यहां खूबसूरत और भव्य झूमर के साथ ही कांच के अन्य सामान भी बनेंगे।

