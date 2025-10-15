Patrika LogoSwitch to English

हाई अलर्ट पर ग्वालियर, कलेक्टर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी सुबह से मौजूद, दस्तावेज लेकर निकलें

Gwalior News: भले ही भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सहित अन्य संगठनों ने 15 अक्टूबर को होने वाला प्रदर्शन स्थगित कर दिया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। बुधवार को ग्वालियर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Oct 15, 2025

Gwalior News

Gwalior News (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Gwalior News: भले ही भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सहित अन्य संगठनों ने 15 अक्टूबर को होने वाला प्रदर्शन स्थगित कर दिया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। बुधवार को ग्वालियर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आज सुबह 5:00 बजे से ही मैदान में पहुंच गए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन व पुलिस के संयुक्त दल अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं।

जिले की सीमाओं पर वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। घर से बाहर निकलने वालों को अपने वाहनों के दस्तावेज साथ रखने और हथियार लेकर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। जिले में धारा 163 लागू है, जिसके चलते हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। एहतियात के तौर पर शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर को कक्षा 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी है।

साइबर सेल की नजर

पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले 55 यूजर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साइबर सेल की विशेष टीम ने निगरानी कर 300 भड़काऊ पोस्ट हटाई हैं। कुछ अकाउंट्स को डी-एक्टिवेट कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसे रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है।

तनाव और विरोध

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा के घर के बाहर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। पटेल नगर रोड पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अनिल मिश्रा के घर टेंट लगाने पर मिश्रा और उनके समर्थकों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों और वकीलों के बीच बहस भी हुई। समर्थकों ने ‘सनातन विरोध’ बताते हुए नारेबाजी की।

विवाद और प्रदर्शन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हैं। इससे त्योहार के दौरान माहौल बिगड़ने की आशंका है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने प्रबुद्धजनों और व्यापारियों की बैठक बुलाई, जिसमें लोगों ने शहर में शांति बनाए रखने की बात कही। पुलिस कंट्रोल रूम में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सहित सामाजिक संगठनों की बैठक बुलाई गई, जिसमें संयुक्त रूप से प्रदर्शन स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

भड़काऊ पोस्ट पर दो एफआइआर

14 अक्टूबर को शाम 5.40 बजे अधिवक्ता आशुतोष दुबे का नारेबाजी वाला वीडियो वायरल हुआ, जिससे सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई गई। शाम 6.10 बजे आजाद समाज पार्टी के प्रीतम सिंह ने शासन-प्रशासन और अनिल मिश्रा के खिलाफ अपशब्द लिखे। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज किया है।

पुलिस से तना-तनी… अनिल मिश्रा व उनके समर्थकों ने जय श्रीराम के नारे लगाए। इसके बाद सीएसपी हिना खान ने भी जय श्रीराम के नारे लगाए।

सुरक्षा व्यवस्था: हाईकोर्ट के रास्तों पर भी पुलिस ने मंगलवार को सुरक्षा बढ़ा दी थी और बैरिकेड्स लगाए थे। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौराहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शहर के प्रवेश द्वारों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां पुलिस के साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

कंट्रोल रूम: कलेक्ट्रेट परिसर में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 18 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। डिप्टी कलेक्टर को प्रभारी बनाया गया है, जो 15 अक्टूबर को निगरानी रखेंगे। कंट्रोल रूम से शहर की हर हलचल पर नजर रखी जाएगी।

15 Oct 2025 11:06 am

