Cough Syrup Case: 10% कमीशन के लालच में ‘जहरीला कफ सिरप’ लिखता था डॉ. सोनी

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भौपाल की औषधि निरीक्षकों की टीम ने छिंदवाड़ा जिले में 92 सिरप के नमूने लिए हैं। इनमें कोल्ड्रिफ के अलावा इसी फॉर्मूले के अन्य सिरप हैं। कोल्ड्रिफ के होलसेलर न्यू अपना फार्मा (छिंदवाड़ा) के संचालक राजेश सोनी और अपना मेडिकल, परासिया के फार्मासिस्ट सौरभ जैन को सहआरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है। परासिया पुलिस ने दोनों को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर वो दिन की रिमांड पर लिया है। इसके अलावा अनियमितताएं मिलने पर चार मेडिकल स्टोर के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। ? इनमें छिंदवाड़ा स्थित न्यू अपना फार्मा, परासिया का पारस मेडिकल, रसेला मेडिकल और श्रीवास्तव मेडिकल शामिल हैं। अपना फार्मा को 5 अक्टूबर को ही सील कर दिया गया था। परासिया के तीनों स्टोर में कोल्ड्रिफ की बिक्री का रिकॉर्ड अधूरा मिला।