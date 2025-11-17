Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पांच दोस्तों की मौके पर मौत, परिजन बोले रेत माफिया जिम्मेदार

Gwalior Road Accident: बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे पांच युवकों की हाईस्पीड कार की रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई भीषण टक्कर, एयर बैग फटे, 5 दोस्तों की मौके पर मौत, अब परिजनों ने लगाए आरोप रेत माफिया है जिम्मेदार

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Sanjana Kumar

Nov 17, 2025

Gwalior road Accident

Gwalior road Accident: बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे पांचों दोस्त, दर्दनाक हादसे में गई जान।

Gwalior Road Accident: एक भीषण हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। हादसा ग्वालियर-झांसी हाईवे पर रविवार तड़के हुआ। बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे पांच युवकों की कार रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से भिड़ गई। भिड़ंत के बाद कार के परखच्चे उड़ गए।

हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद ट्रॉली घूमकर कार पर पलट गई। रेत में दबने और कार में फंसने से पांचों दोस्तों प्रिंस उर्फ क्षितिज (23) पुत्र उमेश सिंह राजावत, दीनदयाल नगर, आदित्य जादौन (22) पुत्र शिवप्रताप सिंह, कौशल सिंह भदौरिया (23) पुत्र कृष्णपाल सिंह, शताब्दीपुरम, अभिमन्यु (20) पुत्र लोकेंद्र सिंह तोमर, गोला मंदिर और शिवम राजपुरोहित (23) पुत्र राकेश राजपुरोहित, आदित्यपुरम (सभी निवासीग्वालियर) की मौत हो गई।

कार को गैस कटर से काटकर शवों को निकाला गया। ट्रॉली मालिक को पुलिस पकड़ चुकी है, जबकि ट्रैक्टर चालक फरार है। प्रारंभिक जांच में सामने आया, कार की तेज रफ्तार व चालक को झपकी लगना हादसे (Gwalior Road Accident) की वजह है।

परिजन का आरोप- रेत माफिया जिम्मेदार

मृतकों के परिजन ने हाईवे पर रेत के अवैध कारोबार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, हाईवे पर रेत की अवैध मंडी लगती है। रातभर बिना नंबर व रिफ्लेक्टर वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियां दौड़तीं हैं। हादसे (Gwalior Road Accident) वाली ट्रॉली भी ऐसी थी। धुंध में नहीं दिखी। जिस ट्रॉली से कार भिड़ी, उस पर भी न नंबर था, न रिफ्लेक्टर। हल्की धुंध में वह दिखाई नहीं दी।

कार की रफ्तार तेज थी

सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कार तेज रफ्तार में थी। दोस्तों की टोली देर रात तक पार्टी करती रही। आशंका है कि सुबह कार चालक और गाड़ी में बैठे सभी लोगों को झपकी लगी है। इसलिए कार चालक सामने ट्रैक्टर-ट्रॉली को नहीं देख पाया और हादसा हो गया।

- धर्मवीर सिंह यादव, एसएसपी ग्वालियर

