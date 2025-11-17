ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पांच दोस्तों की मौके पर मौत, परिजन बोले रेत माफिया जिम्मेदार

हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद ट्रॉली घूमकर कार पर पलट गई। रेत में दबने और कार में फंसने से पांचों दोस्तों प्रिंस उर्फ क्षितिज (23) पुत्र उमेश सिंह राजावत, दीनदयाल नगर, आदित्य जादौन (22) पुत्र शिवप्रताप सिंह, कौशल सिंह भदौरिया (23) पुत्र कृष्णपाल सिंह, शताब्दीपुरम, अभिमन्यु (20) पुत्र लोकेंद्र सिंह तोमर, गोला मंदिर और शिवम राजपुरोहित (23) पुत्र राकेश राजपुरोहित, आदित्यपुरम (सभी निवासीग्वालियर) की मौत हो गई।