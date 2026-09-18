दिसंबर से लगना है ग्वालियर व्यापार मेला, अब तक टेंडर का अता-पता नहीं

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण की ओर से प्रतिवर्ष लगाए जाने वाले व्यापार मेले की तैयारियों का अभी तक अता-पता नहीं है। व्यापार मेला हर बार की तरह दिसंबर से फरवरी माह तक लगाया जाना है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का गठन होने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद भी मेले की तैयारियों के लिए टेंडर प्रक्रिया तक प्रारंभ नहीं की गई है। अभी तो पूरा मेला परिसर वीरान और उजाड़ हालत में पड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि हर साल की तरह व्यापार मेला 10 जनवरी से पूर्व नहीं लग सकेगा।

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