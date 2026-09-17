एआइ का बाजार पर वार…ग्वालियर के 250 करोड़ स्वाहा!

एक्सपर्ट व्यू

एकमुश्त निवेश की बजाय चरणबद्ध निवेश पर जोर

शेयर एक्सपर्ट निखिल सिंघल के मुताबिक, एआइ आने वाले वर्षों में भारतीय शेयर बाजार की दिशा बदलने वाला महत्वपूर्ण कारक बन सकता है। एआइ से आइटी कंपनियों पर ऑटोमेशन और कीमतों का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन नई तकनीक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अवसर भी बढ़ेंगे। निफ्टी 50 कंपनियों की जून तिमाही में करीब 18 फीसदी मुनाफा वृद्धि रही, जो 10 तिमाहियों में सबसे मजबूत थी। घरेलू खपत, कर्ज वृद्धि और निवेश गतिविधियां बाजार को सहारा दे रही हैं। हालांकि महंगा क्रूड, ऊंची बॉन्ड यील्ड, कमजोर रुपया, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और एआइ से जुड़े मूल्यांकन जोखिम अस्थिरता बढ़ा सकते हैं। एकमुश्त निवेश के बजाय चरणबद्ध निवेश पर जोर देना चाहिए। पोर्टफोलियो को केवल आइटी या एआइ शेयरों तक सीमित रखने के बजाय बैंकिंग, खपत, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, डिजिटल-एआइ और चुनिंदा बड़ी कंपनियों में विविधीकरण रखना जरूरी है। बाजार में गिरावट के दौरान मजबूत बुनियादी वाली कंपनियों में धीरे-धीरे निवेश बढ़ाने का अवसर देखा जा सकता है।