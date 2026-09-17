शिक्षा का लक्ष्य करियर नहीं, मनुष्य निर्माण : भागवत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल करियर बनाना नहीं, बल्कि मनुष्य का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि मनुष्य निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। भारत की पहचान आर्थिक या सैन्य शक्ति बनने में नहीं, बल्कि दुनिया को ‘मनुष्यता का ज्ञान’ देने में है।

भागवत बुधवार को नोएडा के एक निजी विश्वविद्यालय और विद्यालय की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में कक्षा 10 से स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने छात्रों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक ईमानदार है और उसमें स्वाभाविक रूप से अधिक साहस है। उन्होंने युवाओं से अपनी प्रतिभा का उपयोग देश और समाज के हित में करने का आह्वान किया।