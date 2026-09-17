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PM नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर रेखा गुप्ता ने किया 108 कुंडीय यज्ञ, BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने किया रक्तदान

Rekha Gupta 108 Kundiya Yajna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर दिल्ली में बीजेपी ने भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 108 कुंडीय महायज्ञ में आहुति दी, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत रक्तदान किया।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Sep 17, 2026

Rekha Gupta 108 Kundiya Yajna

PM के जन्मदिन पर रेखा गुप्ता ने किया यज्ञ औऱ नितिन नबीन ने किया रक्तदान, फोटो सोर्स- ANI

PM Narendra Modi 76th Birthday:दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी की ओर से अलग-अलग सेवा और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 108 कुंडीय यज्ञ में हिस्सा लिया, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में रक्तदान किया।

108 कुंडीय यज्ञ में शामिल हुईं रेखा गुप्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुईं और यज्ञ में आहुति दी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु और देश की समृद्धि की कामना की गई।

नितिन नबीन ने किया रक्तदान

वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत रक्तदान किया। इस दौरान उन्होंने रक्तदान को समाज की सेवा से जुड़ा महत्वपूर्ण काम बताया। कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ता और अन्य लोग भी शामिल हुए और रक्तदान किया। पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच, पौधारोपण और अन्य सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को समाज के लिए योगदान देने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

देशभर में सेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर देश के अलग-अलग राज्यों में सेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात में जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। अहमदाबाद में 76 हजार दीये जलाने और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं, राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पौधारोपण, गौसेवा और अन्य सामाजिक गतिविधियां भी की गईं।

महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चल रहा सेवा संकल्प अभियान

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत कई राज्यों में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और अन्य सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। महाराष्ट्र में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक स्थानीय निकायों के स्तर पर 26 तरह के सेवा कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, दिल्ली में भी महीनेभर चलने वाले अभियान के तहत रक्तदान समेत विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

‘ब्रांड मोदी’ को कौन से फैक्टर कमजोर कर रहे हैं और इससे निपटने के लिए PM मोदी व BJP क्या कर रही है?

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Updated on:

17 Sept 2026 11:42 am

Published on:

17 Sept 2026 11:42 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / PM नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर रेखा गुप्ता ने किया 108 कुंडीय यज्ञ, BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने किया रक्तदान

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