PM नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर रेखा गुप्ता ने किया 108 कुंडीय यज्ञ, BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने किया रक्तदान

वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत रक्तदान किया। इस दौरान उन्होंने रक्तदान को समाज की सेवा से जुड़ा महत्वपूर्ण काम बताया। कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ता और अन्य लोग भी शामिल हुए और रक्तदान किया। पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच, पौधारोपण और अन्य सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को समाज के लिए योगदान देने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।