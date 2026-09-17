साढ़े तेरह लाख के चांदी के राम, 9 लाख का काकतीय तोरणम्, पीएम को मिले उपहारों की नीलामी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों को आम लोगों और कला-संग्रहकर्ताओं के लिए नीलामी का आठवां दौर आज से शुरू होगा। इस बार के स्मृति चिन्हों में 13.50 लाख रुपए आधार मूल्य वाला भगवान राम का चांदी का स्मृति-चिह्न, 9 लाख रुपए का काकतीय कला तोरणम् और 7.50 लाख रुपए की गोंड कला की ‘ट्री ऑफ लाइफ’ पेंटिंग प्रमुख आकर्षण हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को बताया कि आठवीं पीएम स्मृति-चिह्न ई-नीलामी में कुल 1,498 स्मृति-चिह्न नीलामी के लिए रखे गए हैं।