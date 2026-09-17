अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी का लोगो जारी

लोगो में भगवा-केसरिया पृष्ठभूमि, स्वर्णिम वलय, श्रीराम मंदिर और उसके साथ लहराता भगवा ध्वज शामिल है। विहिप के अनुसार भगवा रंग त्याग, तपस्या, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्रधर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जबकि स्वर्णिम वलय भारतीय ज्ञान परंपरा की शाश्वतता और गौरव को दर्शाता है। श्रीराम मंदिर को सिंघल के जीवन के प्रमुख ध्येय और श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में उनके योगदान से जोड़ा गया है। लोगो के केंद्र में अशोक सिंघल का चित्र है। विहिप के मुताबिक उनका तिलक और श्वेत वस्त्र सादगी, आध्यात्मिक आस्था और भारतीय जीवन-मूल्यों के प्रति निष्ठा का संदेश देते हैं। नाम को उभारता लाल-मरून पट्टा ऊर्जा, साहस और संकल्प का प्रतीक बताया गया है।