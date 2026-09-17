चिप से आगे नई तकनीक पर नजर, पीएम ने सीईओ संग बनाया अगला रोडमैप

नई दिल्ली। भारत ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण के बाद अब एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में शुरुआत से नेतृत्व की तैयारी तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सेवा तीर्थ में प्रमुख वैश्विक और भारतीय सेमीकंडक्टर कंपनियों के सीईओ के साथ गोलमेज बैठक में उद्योग से इस अगले चरण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। साथ ही नीतिगत और प्रशासनिक सुधारों को लेकर सीधे सुझाव मांगे।