डिजिटल की आदत लगाकर जेब पर वार, बाजार में मची खलबली, व्यापारी बोले- लागत बढ़ी तो ग्राहक पर पड़ेगा सीधा भार, कहीं लौट न जाए कैश पर

जनता बोल

सीधे ग्राहक पर आएगा भार

अभी ग्राहक और दुकानदार दोनों ही यूपीआई को सहजता से अपना चुके हैं। शुल्क बढ़ने पर व्यापारी यह लागत अंतत: ग्राहक से ही वसूलेंगे, जिससे बाजार में नकद भुगतान दोबारा बढ़ेगा और डिजिटल क्रांति का उद्देश्य प्रभावित होगा।

विजय जाजू, सचिव, द ग्वालियर होलसेल क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन

कम मार्जिन वाले व्यापार पर असर

पहले से कम मार्जिन, महंगाई और ऑनलाइन कारोबार की प्रतिस्पर्धा के बीच यह अतिरिक्त बोझ छोटे-मध्यम व्यापारियों को संकट में डालेगा। 2,000 की सीमा बाजार की वास्तविकता के अनुरूप नहीं है, इस पर पुनर्विचार हो।

राजेंद्र खंडेलवाल, अध्यक्ष, व्यापार संघ थाटीपुर

डिजिटल भुगतान का प्रचार बेअसर

सरकार ने वर्षों तक डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए प्रेरित किया और व्यापारियों ने भी इसे खुले मन से स्वीकार किया। अब शुल्क आने से छोटे कारोबारी की लागत बढ़ेगी। इससे व्यापार पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और नकद लेन-देन दोबारा बढ़ने की आशंका है।

मनीष जैसवानी, बेकरी कारोबारी

डिजिटल का उत्साह ठंडा पड़ेगा

सरकार ने वर्षों तक डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहित किया। अब शुल्क लगाने से संस्थागत और खुदरा भुगतानों में लोगों की रुचि घटेगी और वित्तीय अनुशासन की प्रक्रिया कमजोर होगी। लेनदेन कम होने के कारण फिर कैश की ओर लौटेंगे लोग।

डॉ. प्रदीप गुप्ता, स्थानीय निवासी