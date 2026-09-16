10 करोड़ की 11 मशीनें, फिर भी सड़कों की धूल नहीं हो रही साफ

ग्वालियर। शहर की सड़कों से धूल हटाकर वायु प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम ने करीब 10 करोड़ रुपए की रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदी हैं। इनके संचालन और सड़क सफाई पर हर साल 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। इसके बावजूद सड़कों पर धूल की समस्या बनी हुई है। निगम के पास मौजूद 11 मशीनों में से फिलहाल सात ही चालू हैं, जबकि चार मशीनें बंद पड़ी हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी धूल नियंत्रण का असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा।