102 रुपए का डीजल 132 में खरीद रहा निगम, भुगतान अटका तो थम गए सफाई-पानी के वाहन

ग्वालियर। नगर निगम का आर्थिक संकट अब शहर की जरूरी बुनियादी सुविधाओं पर असर डालने लगा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के झांसी डिपो को समय पर भुगतान नहीं होने के कारण मंगलवार को निगम के लिए आने वाला 12 हजार लीटर डीजल का टैंकर ग्वालियर नहीं पहुंचा। डीजल खत्म होने से रोड स्वीपिंग मशीन, विद्युत संधारण, फॉगिंग, सीवर सफाई, मदाखलत दस्ता, कचरा डंपर और पीएचई के पानी टैंकरों सहित कई वाहन खड़े हो गए।